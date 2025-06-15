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İran'dan balistik füze saldırısı! İsrail'de sirenler çaldı

Kaynak: Dış Haberler
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İran&#039;dan balistik füze saldırısı! İsrail&#039;de sirenler çaldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran’dan fırlatılan füze saldırıları sonrası İsrail genelinde birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı. İç Cephe Komutanlığı, halka “güvenlik talimatlarına sıkı şekilde uyun” çağrısında bulundu.

İsrail, İran’dan gelen balistik füze saldırılarıyla sarsıldı. Merkez bölgeler ile Kudüs’te alarm sirenleri çalarken, halk sığınaklara yönlendirildi.

İran'dan balistik füze saldırısı! İsrail'de sirenler çaldı - 1. Resim

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İran'a ait bir balistik füzenin Bat Yam’da bir binaya isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi. 

"FÜZELERİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Siyonist ordu  İsrail'e balistik füzeler fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin tehditleri vurmak için devrede olduğunu açıkladı. 

"Kamusal alanlarda hareket en aza indirilmeli, uyarı geldiğinde korumalı bir alana girilmeli ve resmi güncellemeye kadar orada kalınmalıdır" açıklaması yapıldı.

KNESSET SAVAŞ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Knesset Sözcüsü Amir Ohana, Meclis’in yalnızca savaşla ilgili yasaları görüşmek üzere Pazartesi günü toplanacağını açıkladı. Çarşamba günü ise yalnızca "acil" soru önergeleri ele alınacak. Meclis çalışanlarının uzaktan çalışmaya geçmesi ve tüm ziyaretçi turlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Demokrat Parti Milletvekili Naama Lazimi, bu kararı protesto ederek, özellikle mali konuların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İRAN YANLISI MİLİSLERDEN ABD'YE TEHDİT

Irak Hizbullah Tugayları'nın lideri Ebu Hüseyin El Hamidevi, İran’ın İsrail’e karşı yürüttüğü mücadelede dış askeri desteğe ihtiyaç duymadığını belirtti. Hamidevi, ABD’nin çatışmaya müdahale etmesi durumunda Amerikan üslerinin doğrudan hedef alınacağını söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.  Öte yandan 30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere iç cephede OHAL durumunu onaylandı.

Kaynak: Dış Haberler

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