Almanya'yı fırtına vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı var

Almanya’da etkili olan şiddetli fırtına sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Almanya'nın bazı bölgelerinde gece boyu etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü. Şiddetli fırtınanın vurduğu Almanya’da Güneybatıdaki Renanya-Palatinate eyaletinde bulunan Waldorf kentinde korku dolu anlar yaşandı.

Almanyayı fırtına vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı var

AĞACIN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Yolda yürüyen ve fırtınaya yakalanan iki kadın, kapalı bir oturma alanının altına sığındı. Bir ağacın alanın üzerine devrilmesinin ardından 58 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti, 47 yaşındaki kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Almanyayı fırtına vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı var

HORTUM SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Berlin'in 78 kilometre güneydoğusundaki Fürstenwalde kasabasında ise hortum nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Almanyayı fırtına vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı var

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Westerwald bölgesinde bulunan Höhr-Grenzhausen'de ise binaların duvarlarını yıktı. En az 2 ev hasar gördü. Bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. A61 otoyolunda ise bir kamyon devrildi. Dış cephelerden düşen parçalar ve uçan enkaz hasara yol açtı.

Alman Meteoroloji Servisi günün ilerleyen saatlerinde, özellikle Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg ve Bavyera'da daha şiddetli fırtınaların meydana gelebileceği belirterek olumsuzluklara karşı uyardı.

Almanyayı fırtına vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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