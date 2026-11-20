Çin'de düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile selamlaşırken yaptığı el hareketleri ve mimikleri sosyal medyada gündem oldu. Zirve boyunca liderler arasındaki mesafeli görüntüsüyle de dikkat çeken Takaichi'nin aile fotoğrafında arka sıranın ucunda kalması ve zirve masasında sona yakın bir yere yerleştirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Liderler Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra ilginç görüntülere de sahne oldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim'in karşılaşması sırasında yaşanan kısa süreli selamlaşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

APECte Takaichi rüzgarı! Yalnızlığı dikkatlerden kaçmadı, mimikleri ise çok konuşulacak türden

İBRAHİM'İN SELAMINA İLGİNÇ KARŞILIK

19 Kasım'da zirvenin oturum aralarında gerçekleşen karşılaşmada Anwar Ibrahim, Takaichi'yi avuç içlerini birleştirerek yaptığı geleneksel ‘namaste’ selamıyla karşıladı. Aynı şekilde karşılık vermek isteyen Japonya Başbakanı'nın, ellerini birleştirmeye çalışırken aynı zamanda gülümseyerek yüzünü buruşturduğu anlar kameraya yansıdı. Hemen ardından ise dilini çıkardığı ve gülmeye devam ettiği görüldü.

APECte Takaichi rüzgarı! Yalnızlığı dikkatlerden kaçmadı, mimikleri ise çok konuşulacak türden

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları liderler arasındaki bu anı samimi ve eğlenceli bulurken, bazıları ise resmi bir organizasyonda bu tür bir davranışın uygun olmadığını savundu.

ZİRVEDE YALNIZ KALDI

Öte yandan Japonya ile Çin arasında son dönemde artan gerilim, Takaichi'nin zirvedeki görüntülerine de yansıdı. Japon Başbakanı'nın havalimanında karşılanmadığı, Trump ve Şi'nin toplantı salonundan birlikte ayrılmasının ardından ise tek başına yürüdüğü görüldü.

APECte Takaichi rüzgarı! Yalnızlığı dikkatlerden kaçmadı, mimikleri ise çok konuşulacak türden

AİLE FOTOĞRAFINDA ARKA SIRANIN UCUNDA KALDI

Reuters'ın haberine göre, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ön sırada yer alırken Takaichi arka sıranın bir ucunda kaldı. Zirve masasındaki oturma düzeninde de Şi ile arasında yedi koltuk bulunan Japonya Başbakanı, masanın sonuna yakın bir noktada konumlandırıldı.

APECte Takaichi rüzgarı! Yalnızlığı dikkatlerden kaçmadı, mimikleri ise çok konuşulacak türden

GERİLİMİN NEDENİ TAYVAN AÇIKLAMASI

Tokyo ile Pekin arasındaki gerginliğin, Takaichi'nin Kasım 2025'te Japon parlamentosunda yaptığı açıklamalarla başladığı belirtiliyor. Takaichi, Çin'in Tayvan'a yönelik muhtemel bir askeri operasyonunun Japonya'nın varlığını tehdit etmesi durumunda ülkesinin askeri karşılık verebileceğini söylemişti.

APECte Takaichi rüzgarı! Yalnızlığı dikkatlerden kaçmadı, mimikleri ise çok konuşulacak türden

APEC Zirvesi, Japon Başbakanı'nın bu açıklamaların ardından Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Takaichi, zirve kapsamında yaptığı değerlendirmede Japonya'nın Tayvan konusundaki tutumunun 1972'den bu yana değişmediğini ifade etti.

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