Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Arjantin polisi yasa dışı hayvan ticaretiyle uğraşan bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda ele geçirilenler ağızları açıkta bırakırken ele geçirilenlerin toplam değerinin 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Arjantin Federal Polisi, koruma altındaki türlerin yasadışı avlanması ve ticaretiyle uğraşan uluslararası bir suç örgütüne baskın yaptı.
Baskında, yüzlerce kürk, binlerce tahnit eseri, boynuz ve av silahı ele geçirildi, iki motosiklet, dokuz araca da el koyuldu.
Kurtarılan hayvanlar doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.
Ele geçirilen malzemelerin toplam değeri 50 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı