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Haberler > Dünya > Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arjantin polisi yasa dışı hayvan ticaretiyle uğraşan bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda ele geçirilenler ağızları açıkta bırakırken ele geçirilenlerin toplam değerinin 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 

Arjantin Federal Polisi,  koruma altındaki türlerin yasadışı avlanması ve ticaretiyle uğraşan uluslararası bir suç örgütüne baskın yaptı. 

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - 1. Resim

Baskında, yüzlerce kürk, binlerce tahnit eseri, boynuz ve av silahı ele geçirildi, iki motosiklet, dokuz araca da el koyuldu.

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - 2. Resim

Kurtarılan hayvanlar doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - 3. Resim

Ele geçirilen malzemelerin toplam değeri 50 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - 4. Resim

Arjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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