Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama’nın istifası talebiyle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler şiddetli çatışmalara sahne oldu. Göstericiler resmi kurumları ve bankaları ateşe verirken polis gaz, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Bir gencin gözünden yaralandığı olaylarda, bir polis de molotof kokteyli nedeniyle alevler içinde kaldı.

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Arnavutluk’taki hükümet karşıtı gösteriler, bugün de polis ile protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep etti. Protestocular saat 14.00 civarında Eğitim Bakanlığı önünde toplandı, polise taş ve kaya attı.

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POLİS GAZ VE PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİ

Polisin uzaklaştırdığı göstericiler şehrin farklı noktalarına dağıldı. Göstericiler polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli fırlatırken, polis de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil resmi kurumlar ile bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı. Gösteriler sırasında gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı.

Arnavutluk’ta ortalık savaş alanına döndü! Sokaklar yangın yeri, sert müdahale var

Görüntüleri paylaşan ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekili Belind Kelliçi, "Bu delilik, Polis, genç göstericiyi plastik mermiyle gözünden vurdu. Bu barbarca şiddetin emrini veren ve uygulayan Başbakan Edi Rama’dır" dedi.

Arnavutluk’ta ortalık savaş alanına döndü! Sokaklar yangın yeri, sert müdahale var

Aynı görüntüleri paylaşan PD lideri Sali Berisha ise, "Suçlular, gazetecilik mezunu barışçıl gösterici Erion Vishkulli’yi gözünden vurdu. Gözünde bir mermi var. Bu devlet eliyle işlenmiş ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk’ta ortalık savaş alanına döndü! Sokaklar yangın yeri, sert müdahale var

MOLOTOF KOKTEYLİ POLİSİ ALEVLER İÇİNDE BIRAKTI

İktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) merkezi yakınındaki gösteriler sırasında protestocular, güvenlik güçlerine çok sayıda havai fişek ve molotof kokteyli attı. Bunlardan biri, bir polis memurunun alevler içinde kalmasına neden oldu. Olaya ait görüntülerde polis, çaresiz halde yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalışırken görüldü.

Arnavutluk’ta ortalık savaş alanına döndü! Sokaklar yangın yeri, sert müdahale var

BİLİNCİNİ KAYBOLANA KADAR DARBEDİLDİ

Günün en çarpıcı görüntüleri arasında, polislerin köşeye sıkıştırdıkları bir göstericiyi bilincini yitirene kadar coplarla darbettiği anlar da yer aldı. Görüntülerde polisin yerde hareketsiz kalan göstericiyi kendi haline bıraktığı, bir gazetecinin ise göstericinin sağlık durumunu kontrol etmek için yanına geldiği görüldü.

Ünlü İskender Bey Meydanı'nda atılan havai fişekler ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktı.

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"RAMA İSTİFA ETSİN" TALEBİ

Yolsuzluk, işsizlik ve düşük eğitim standartları nedeniyle öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifası talep ediliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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