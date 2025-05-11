Arnavutluk'ta seçim maratonu başladı! Türkiye'ye yakın isimler ezber bozuyor

Arnavutluk'ta halk, yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, ülke genelinde kurulan 5 bin 225 seçim sandığında devam ediyor. Toplamda 53 partinin yarıştığı seçimler, özellikle Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen adayların sahneye çıkmasıyla farklı bir atmosferde ilerliyor.

Arnavutluk'ta halk, yeni hükümeti belirlemek üzere gerçekleştirilen genel seçimler için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, ülke genelinde kurulan 5 bin 225 seçim sandığında devam ediyor. Oy verme işlemlerii 19.00'da sona erecek.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 53 parti seçim yarışına katılıyor. Önceki seçimlere kıyasla daha fazla partinin katıldığı seçimler nedeniyle, oy pusulalarının 59 cm x 42 cm boyutlarında basıldığı bildirildi.

Toplamda 3 milyon 713 bin seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, anketler mevcut Başbakan Edi Rama ile ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Sali Berisha'nın ön planda olduğuna işaret etti.

Parti liderlerinin çoğunluğunun başkent Tiran'da oy kullanması beklenirken, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE SEVGİSİYLE BİLİNEN ADAYLAR SAHNEDE

İstanbul’da meydana gelen son deprem sonrası taziye mesajı yayımlayan tek aday olan Pellumb Seferi, seçmen nezdinde saygı gören isimler arasında. Seferi, "Arnavutluk’un geleceği, geleneksel dostlarla, özellikle Türkiye ile ilişkileri korumaktan geçer" dedi.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

UKİD Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı’nın aile dostu olan Hüseyin Xhura da adaylar arasında. Xhura, muhafazakâr görüşleri ve Türkiye’ye yakın duruşuyla biliniyor.

Türkiye Mezunları Derneği Arnavutluk Başkanı olarak görev yapan Egert Haxhiu da dikkat çeken isimlerden biri.

Haxhiu’nun FETÖ karşıtı tutumu ve Filistin’e destek etkinlikleri, kamuoyunda geniş yer buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SEMPATİ AÇIKÇA İFADE EDİLDİ

Geçmişte nadir rastlanan Türkiye övgüsü, bu seçimlerde birçok aday tarafından açıkça dile getirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olumlu ifadeler ve Türkiye’ye duyulan sempati, seçim kampanyalarının belirgin bir parçası haline geldi.