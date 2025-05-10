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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Arnavutluk’la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvelerinin Arnavutluk’ta düzenlenmesinin Arnavutluk’un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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