Aşırı enerji tüketimiyle başa çıkamadılar, kamu kurumlarında zorunlu tatile gidildi! 28 kentte radikal karar

Aşırı enerji tüketimiyle başa çıkamadılar, kamu kurumlarında zorunlu tatile gidildi! 28 kentte radikal karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aşırı enerji tüketimiyle başa çıkamadılar, kamu kurumlarında zorunlu tatile gidildi! 28 kentte radikal karar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, yaz ayının başlangıcından bu yana aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla sınanıyor. Ülkede sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla başkent Tahran dahil toplam 28 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Aşırı enerji tüketimiyle başa çıkamadılar, kamu kurumlarında zorunlu tatile gidildi! 28 kentte radikal karar - 1. Resim

28 EYALETTE RADİKAL KARAR

Buna göre, ülkede hafta tatili olan perşembe ve cuma günleri tatiline ek olarak bugün de 31 eyaletin 28'inde tatil ilan edildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı. 2Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Aşırı enerji tüketimiyle başa çıkamadılar, kamu kurumlarında zorunlu tatile gidildi! 28 kentte radikal karar - 2. Resim

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ZORUNLU TATİL KARARI

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

