Aşırı hız yapan kamyon insanların arasına daldı: 10 ölü, 48 yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mart 2024 04:33 - Güncelleme: 20 Mart 2024 04:36 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Korkunç kaza Nijerya'da yaşandı. Aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyon kontrolden çıkarak insanların arasına daldı. Kazada ilk belirmelere göre 10 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.