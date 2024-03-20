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Haberler > Dünya > Aşırı hız yapan kamyon insanların arasına daldı: 10 ölü, 48 yaralı

Aşırı hız yapan kamyon insanların arasına daldı: 10 ölü, 48 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aşırı hız yapan kamyon insanların arasına daldı: 10 ölü, 48 yaralı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Korkunç kaza Nijerya'da yaşandı. Aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyon kontrolden çıkarak insanların arasına daldı. Kazada ilk belirmelere göre 10 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kamyonun çarptığı 10 kişi hayatını kaybetti, katliam gibi kazada 48 kişinin de yaralandığı öğrenildi. 

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON İNSANLARIN ARASINA DALDI

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Sözcüsü Jonas Agwu, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna-Abuja kara yolunda aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak insanları ezdiğini belirtti.

10 ÖLÜ, 48 YARALI VAR

Agwu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Agwu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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