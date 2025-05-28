Asya'dan Avrupa'ya Türk geçidi! İmzalar atıldı: Pekin ve Ankara'dan yeni proje!

Türkiye merkezli lojistik firması Pasifik Avrasya ile Çin Demiryolları, Orta Koridor’un potansiyelini ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdi.

Türkiye'nin uluslararası demiryolu taşımacılığında öncü firmalarından Pasifik Avrasya, Çin Demiryolları ile Orta Koridor ticaret hattını canlandırmak ve geliştirmek amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yapılan anlaşmanın Türkiye açısından "Orta Koridor'un gelişimi için bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı. Erdoğan, projenin Türkiye'nin jeostratejik konumunu lojistik merkez haline getirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK VİZYONU PEKİN'DE GÜÇLENDİ

Kuşak ve Yol Girişimi’nin kara ayağını oluşturan Orta Koridor, Türkiye ile Çin arasında doğrudan demiryolu bağlantısı sunarak ticaretin hızlanmasını hedefliyor. Erdoğan, Pasifik Avrasya’nın bu vizyonla 2019’dan bu yana bölgedeki demiryolu taşımacılığının yüzde 95’ini üstlendiğini ve BTK hattının yeniden işler hale getirilmesinde öncü rol oynadığını iletti.

Şirket, daha önce Çin’den Türkiye’ye ilk blok treni, Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni ve Orta Koridor üzerinden Çin-Avrupa arasında ilk taşımayı gerçekleştirmişti.

"ORTA KORİDOR TÜRKİYE'NİN PROJESİ OLMALI"

Erdoğan, “Kuşak ve Yol Çin’in projesi olabilir ama Orta Koridor Türkiye’nin olmalı. Çünkü bu hat yalnızca Türkiye üzerinden geçebilir,” diyerek hattın stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin altyapı gücü ve konumu sayesinde, bu güzergâhta büyük ölçekli trafik potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini vurguladı.

Barış ve Kalkınma Koridoru

Anlaşmaya göre, taraflar yalnızca teknik işbirliği değil, aynı zamanda Orta Asya ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki barış ve ticaret entegrasyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Erdoğan, hattın "bir barış koridoru" olarak görülebileceğini ifade etti.

Proje, Azerbaycan’dan Nahçıvan’a uzanacak Zengezur Koridoru, Türkiye-Körfez Kalkınma Yolu, ve Avrupa ile bağlantılı üçüncü köprü gibi stratejik girişimlerle desteklenmesi bekleniyor.