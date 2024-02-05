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    • Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi! İsrail, Hamas'ın anlaşmaya koyduğu 2 maddeyi reddetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi! İsrail, Hamas&#039;ın anlaşmaya koyduğu 2 maddeyi reddetti
    Hamas, Gazze, Filistin, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'de İsrail katliamı sürerken taraflar bir yandan da ateşkes görüşmelerini sürdürüyor. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesi ve ablukanın kaldırılması şartlarını reddettiğini açıkladı.

     
    İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    "GAZZE'DEN ÇEKİLMEYİ VE ABLUKAYI KALDIRMAYI REDDEDİYORLAR"

    Diğer yandan taraflar arasında ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Hamas'ın Beyrut ofisinde açıklamada bulundu. Hamdan, Hamas ile İsrail'in ateşkes taslağında yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında şöyle konuştu: "Her şeyden önce bizim için çok önemli bir mesele olan tam bir ateşkes üzerinde ısrar ediyoruz. Yani (İsrail askerlerinin) Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması. İsrail ise bu maddelere ısrarla karşı çıkıyor."

    "EN BÜYÜK ANLAŞMAZLIK BU"

    İsrail'in üzerinde ısrar ettiği konulara değinen Hamdan, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmek istiyor. Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık bu." diye konuştu. Arabulucuların anlaşma taslağı üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Hamdan, Hamas'ın tüm şartlarının yerine getirileceğinin garantisinin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

    HAPİSHANEDEKİ TÜM FİLİSTİNLİLERİN SERBEST KALMASINI İSTİYORLAR

    Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir." şeklinde konuştu. Hamaslı yetkili, ateşkesin sağlanamaması halinde en kötü senaryonun ne olabileceği sorusunu, "Sahadaki gerçekler dışında herhangi bir senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler tam kapsamlı bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz ve sonunda bu da gerçekleştireceğiz." şeklinde cevapladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HamasGazzeFilistinİsrail
    Haberler > Dünya > Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi! İsrail, Hamas'ın anlaşmaya koyduğu 2 maddeyi reddetti
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