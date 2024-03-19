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Ateşkes görüşmesinde Türkiye detayı! Hamas istedi, Tel Aviv itiraz etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ateşkes görüşmesinde Türkiye detayı! Hamas istedi, Tel Aviv itiraz etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile İsrail arasında Doha'da süren müzakerelerde Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü talep ettiği Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği iddia edildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 32 bin Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. Saldırılar son günlerde sivillerin sığındığı bölgelerde yoğunlaşırken, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası için müzakereler de sürüyor.

Hamas, 14 Mart'ta Kahire'de yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için yeni bir teklif sunduğunu açıklamış, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'ın teklifindeki taleplerini 'akıl dışı' olarak nitelendirmiş, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planlarını onayladığını duyurmuştu.

UZLAŞILAMAYAN BİRDEN FAZLA BAŞLIK VAR

Bunun ardından İsrail ve Hamas heyetleri Katar'ın başkenti Doha'da yeniden bir araya geldi. İsrail televizyonu Kanal 13, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla Doha'da müzakere edilen görüşmelerde Hamas ile İsrail arasında uzlaşılamayan birden fazla başlık olduğunu belirtti.

Hamas'ın "Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabuluculuk görevi yürüten Katar ve Mısır'ın anlaşma için garantörlüğünü istediği", Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği aktarıldı.

Hamas'ın 2001'de İsrail askeri Gilad Şalit'in esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve daha sonra yeniden tutuklanan 48 Filistinli esirin serbest kalmasını istediği Tel Aviv'in  'tamamını değil bir kısmını bırakmaya razı olduğu' belirtildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARDAN 'İSTİFA' TEHDİDİ

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kabine toplantısında İsrail hapishanelerindeki güvenlik suçlarından mahkum Filistinli esirlerin serbest bırakılması halinde hükümetten istifa edecekleri tehdidinde bulundu.

Kabine toplantısına katılan bakanlardan biri, Ben-Gvir ve belki de Smotrich dışında hükümetteki bakanlar arasında esir takası anlaşmasına karşı çıkan olmayacağını belirtti. Bakan, Başbakan Netanyahu'nun ne karar vereceğinin ise henüz netleşmediğine dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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