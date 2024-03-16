Katliamdan 3 aşamalı çıkış: Hamas'ın yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail'in aylardır kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için Hamas'ın Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiği yeni teklifin detayları ortaya çıktı. Her biri 6 hafta sürecek 3 aşamalı teklife göre, ilk aşama İsrail’in Gazze merkezinden çekilmesi, ikinci aşama kalıcı ateşkes, üçüncü aşamaya ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas, dün, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu. Teklifin içeriğinde esir değişimi dosyasının da bulunduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın her zaman Filistin halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır" denildi.

İLK AŞAMA İSRAİL’İN GAZZE MERKEZİNDEN ÇEKİLMESİ

Hamas'tan ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili ise Mısır ve Katar'a sunulan teklifin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Yetkili, teklifin ilk aşamasının, İsrail askerlerinin Gazze'deki şehir merkezleri ile Er-Reşid ve Salahaddin caddelerinden çekilmesi, yerinden edilenlerin güneyden kuzeye dönmesi ve yardımların geçişine izin verilmesi, İsrailli kadın, çocuk ve yaşlı esirlere karşılık 700'ü aşkın Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.

İKİNCİ AŞAMA KALICI ATEŞKES

Buna göre ikinci aşamanın, Gazze'deki esir askerlerin serbest bırakılmasını ve bu süreç başlamadan önce kalıcı ateşkes ilan edilmesini öngördüğü kaydedildi.

Hamas'ın bu aşamada, her bir "canlı" esir kadın askerin serbest bırakılması karşılığında 30'u müebbet hapis mahkumu 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediğini dile getirdi.

Söz konusu yetkili üçüncü aşamaya ilişkin ise bilgi vermedi.

NETANYAHU 'AKIL DIŞI' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın, Gazze'ye saldırıların son bulması ve karşılıklı esir takasına ilişkin son teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirmişti.

FİLİSTİN VE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.