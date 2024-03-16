Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı, 36 kişi öldü! Aralarında hamile kadınlar da var

İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı, 36 kişi öldü! Aralarında hamile kadınlar da var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Gazze&#039;de bir evi hedef aldı, 36 kişi öldü! Aralarında hamile kadınlar da var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan bir evi hedef aldı, çoğu çocuk ve aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. O günden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 31 bini aştı, binlerce Filistinli ise yaralandı. Saldırılar, son günlerde sivillerin sığındığı bölgelerde yoğunlaştı.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor ancak İsrail kanadından bu çağrılara cevap gelmiyor. Öte yandan insani felaketin yaşandığı bölgede saldırılar ise sürüyor.

SİVİLLERE AİT EVLERİ HEDEF ALDI

Son olarak Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde sivillere ait en az 12 evi hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Nusayrat'taki el-Cedid Mülteci Kampı'nın batısında et-Tabatibi ailesine ait evi bombaladı, çoğu çocuk, aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

"ABD YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLU"

İsrail'in suçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Savunmasız sivillere yönelik bu suçların ve katliamların artmasından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi ve bu savaş suçlarının yansımalarından da onların sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü şiddetli saldırılarını sonlandırması için dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güney Kore'de tıp profesörleri, stajyer doktorların protestosuna destek için istifa edecek - DünyaTıp profesörleri protesto için istifa edecekUkrayna'dan Rusya'nın petrol rafinerilerine İHA'lı saldırı - DünyaRusya'nın petrol rafinelerine peş peşe saldırıKim Jong-un bizzat yönetti, kızı da eşlik etti! Kuzey Kore'den 'hava indirme tatbikatı' - DünyaKuzey Kore'den 'hava indirme tatbikatı'Katliamdan 3 aşamalı çıkış: Hamas'ın yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı - DünyaKatliamdan 3 aşamalı çıkışSeçim öncesi serbest kalan muhalif lider iddialı! 'İlk turda zafer bizim' - DünyaSenegal'de muhalif lider iddialı: İlk turda zafer bizim'Aykırı lider' AB'yi suçladı, Brüksel'i hedef gösterdi: Ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok - Dünya"Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok"Gazze'ye gece boyu bombardıman! Onlarca Filistinli öldürüldü - DünyaGazze'ye gece boyu bombardımanFas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem! 3 kent ve komşu bölgelerde hissedildi - DünyaKuzey Afrika ülkesinde korkutan depremBiden'dan Netanyahu'yu kızdıracak çıkış! İsrail'de erken seçime destek verdi - Dünyaİsrail'de erken seçime destek verdiABD'den Gazze’ye 11. hava yardımı - DünyaABD'den Gazze’ye 11. hava yardımı
Sonraki Haber Yükleniyor...