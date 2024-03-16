İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı, 36 kişi öldü! Aralarında hamile kadınlar da var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan bir evi hedef aldı, çoğu çocuk ve aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. O günden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 31 bini aştı, binlerce Filistinli ise yaralandı. Saldırılar, son günlerde sivillerin sığındığı bölgelerde yoğunlaştı.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor ancak İsrail kanadından bu çağrılara cevap gelmiyor. Öte yandan insani felaketin yaşandığı bölgede saldırılar ise sürüyor.

SİVİLLERE AİT EVLERİ HEDEF ALDI

Son olarak Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde sivillere ait en az 12 evi hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Nusayrat'taki el-Cedid Mülteci Kampı'nın batısında et-Tabatibi ailesine ait evi bombaladı, çoğu çocuk, aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

"ABD YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLU"

İsrail'in suçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Savunmasız sivillere yönelik bu suçların ve katliamların artmasından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi ve bu savaş suçlarının yansımalarından da onların sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü şiddetli saldırılarını sonlandırması için dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.