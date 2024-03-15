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Haberler > Dünya > İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları ramazan ayında da devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’nin idaresinin Filistin yönetimine bırakılmasını, "kötünün iyisi" bir seçenek olarak değerlendirdi.

İsrail abluka altındaki Gazze'de katliamları sürdürürken, Gallant, Gazze'ye yönelik seçeneklerinden "en kötüsünü" ordunun Hamas’ın askeri altyapısını "tamamen ortadan kaldırmaması" ve Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesi olarak nitelendirdi.

Gallant, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine bırakılmasının ise "kötünün iyisi" bir seçenek olabileceğini söylledi.

NETANYAHU, ÖNERİYİ REDDETTİ

Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gallant'ın önerisini redderek, bunun "sürdürülemez" olduğunu savundu.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Adalet Bakanı Yariv Levin de Gallant'ı "Filistin yönetimini desteklemekle" suçladı. Gallant ise "Gazze’yi kimin yöneteceği konusundaki hükümetin kararsızlığının bedelini ordu ödüyor." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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