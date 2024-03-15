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Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi. Dün ise İsrail, insani yardımları hedef almış ve 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Gazze'deki Filistinliler bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan da insani yardımlara ulaşmaya çalışıyor. 

Fakat İsrail ordusu, Filistinlilerin insani yardımlara ulaşmasına bile engel oluyor. Karadan yardımların sabote edilmesi sonrası insani yardım havadan sağlanmaya başlamıştı. İsrail ise havadan indirilen insani yardımları bekleyen Filistinlileri defalarca hedef almıştı.

İsrail dün de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.

İsrail'in bu saldırısı sonrası son insani yardımlar da Gazze'ye havadan indirildi.

İşte insanlığın geldiği nokta:

Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi - 1. Resim

Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi - 2. Resim

Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi - 3. Resim

Ölümün gölgesinde hayata tutunmak... Gazze'ye son insani yardımlar havadan indirildi - 4. Resim

'KARADAN İNSANİ YARDIM' ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım gönderme girişiminin, kara yolları üzerinden insani erişime alternatif olmadığı mesajını vererek, bölgeye günde en az 500 tır veya eş değer yardım girişine ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Gazze'de faaliyet gösteren STK'lar da hükümetlerden ateşkes ve karadan insani yardıma öncelik verilmesini istemişti. Yapılan açıklamada Filistinlilerin "aylardır kriz düzeyinde açlıkla mücadele ettiği" belirtilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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