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Haberler > Gündem > Deniz Feneri Derneği Başkanı Cengiz: Gazze'ye üç koldan insanî yardım gidiyor

Deniz Feneri Derneği Başkanı Cengiz: Gazze'ye üç koldan insanî yardım gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Feneri Derneği Başkanı Cengiz: Gazze&#039;ye üç koldan insanî yardım gidiyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteciler Deniz Feneri Derneği'nin iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan dernek Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Gazze'deki drama dikkat çekerek "Üç ayrı bölgede 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Mısır'daki partner kuruluşlar üzerinden kısıtlı da olsa yardım götürüyoruz. Filistinliler  'Eğer ambargo delinecekse Türkiye sayesinde olacak' diyorlar. Gazzeli Türkiye'yi umut olarak görüyor" ifadelerini kullandı. 

Gazeteciler Deniz Feneri Derneği'nin iftarında bir araya geldi. Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde düzenlenen  buluşmaya Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Haber Genel  Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Haber Müdürü Fatih Selek, turkiyegazetesi.com.tr Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk Dirlik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci ve televizyoncu katıldı.

Yemeğin ardından söz alan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Gazze'deki drama dikkat çekti.

Deniz Feneri Derneği Başkanı Cengiz: Gazze'ye üç koldan insanî yardım gidiyor - 1. Resim

'GAZZELİ TÜRKİYE'Yİ UMUT GÖRÜYOR'

Cengiz şunları söyledi:

Bu ramazan bizim için çok acılı geçiyor. Gazze'de soykırım yaşanıyor. Dünyadaki 2 milyar Müslüman karşı koyamıyor. Her şey canlı yayında yayınlanıyor. Şimdiye kadar insan haklarının böylesine ihlal edildiği bir dönemi yaşamadık.

7 Ekimden bu yana sürdürülen katliamda en önemli sorunlardan biri insani yardım. Medyada yardıma engel teşkil edecek yayınlar görüyoruz. İnsanlar yardım yapmak istiyor ama ulaşır mı endişesi yaşıyor. Oysa yardım ulaşıyor. Gazze'ye üç yolla yardım götürülüyor. Mersin Limanından Mısır'a ulaşıyor.

İkincisi Filistinlilerin İstanbul'da etkili sivil toplum kuruluşları var. Onlara nakit bağış aktarıyoruz. Bir de tüccarlar üzerinden yardım ulaşıyor. Üç ayrı bölgede 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Mısır'daki partner kuruluşlar üzerinden kısıtlı da olsa yardım götürüyoruz. Filistinliler  'Eğer ambargo delinecekse Türkiye sayesinde olacak' diyorlar. Gazzeli Türkiye'yi umut olarak görüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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