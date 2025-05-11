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Ateşkesi yok saydı... İsrail, yine Yemen'i bombaladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ateşkesi yok saydı... İsrail, yine Yemen&#039;i bombaladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, ABD'nin Husilerle ateşkesi sağlamasına rağmen Yemen'e saldırı düzenlemeyi sürdürüyor. İsrail, Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, anlaşma imzalamasının ardından İsrail, saldırılarına devam ediyor. İsrail, bugün tahliye emrinin ardından Yemen'deki İran destekli Husilere bir saldırı daha gerçekleştirdi.

İSRAİL HUDEYDE'Yİ VURDU

Yemen’deki İran destekli Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Ras Isa, Hudeyde ve Salif için yayınladığı tahliye uyarısının ardından Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

CAN KAYBI HENÜZ BİLİNMİYOR

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail, saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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