Atina, kıta sahanlığımızı tanıdı! Yunanistan D. Akdeniz’de Türkiye’den izin istedi

Ege Denizi’nde uluslararası yasalara aykırı hareket eden Atina karşısında Türk donanmasını bulunca Türkiye’ye boyun eğdi. Atina yönetimi D. Akdeniz’de Türkiye’den izin istedi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Ege Deniz’inde kıta sahanlığının 12 mil olduğu iddiasını dünyaya kabul ettirmek için her yolu deneyen Yunanistan, Doğu Akdeniz’de beklemediği bir durumla karşılaştı.

İllegal bir şekilde Türkiye’nin Deniz Yetki Alanı’nda İtalya ile çalışma yapmak isteyen Yunanistan, karşısında Türk donanmasını bulunca Ankara’dan izin istemek durumunda kaldı.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarını kabul etmeyen ve Ege Denizi’nde uluslararası yasalara aykırı hareket eden Atina, verilen izinle Türkiye’nin deniz yetki alanını tanımak zorunda kaldı. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, İtalyan bayraklı gemiyle ilgili olarak “22 Temmuz’da söz konusu gemi deniz yetki alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına ‘izin’ verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayıp kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır” açıklamasını yaptı.