Atina'da patlama! Ekipler harekete geçti, yaralılar var
Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yunan basınındaki haberlere göre, Atina’nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.
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POLİSLERİN HATASI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.
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2’Sİ POLİS, 4 KİŞİ YARALANDI
Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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