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Atina'da patlama! Ekipler harekete geçti, yaralılar var

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Atina'da patlama! Ekipler harekete geçti, yaralılar var
Başlık ResmiAtina'da patlama! Ekipler harekete geçti, yaralılar var

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Yunan basınındaki haberlere göre, Atina’nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

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POLİSLERİN HATASI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

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2’Sİ POLİS, 4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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