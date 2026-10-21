Atina'da patlama! Ekipler harekete geçti, yaralılar var

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina’nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

POLİSLERİN HATASI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

2’Sİ POLİS, 4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala