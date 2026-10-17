Atina'nın Türk hazımsızlığı bitmiyor! Avrupa'nın uyarılarına rağmen Türk okullarını kapattı

Yunanistan yönetimi, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını kısıtlayan skandal bir karara imza attı. Öğrenci sayısının azlığını gerekçe gösteren Atina, 8 Türk azınlık ilkokulunun faaliyetlerini askıya aldı. Karara tepki gösteren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı, Lozan Antlaşması'nı hatırlatarak okulların kapatılmasının Türkçe eğitimi ve kültürel kimliğin korunmasını tehdit ettiğini belirtti.

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Yıllardır Batı Trakya'daki soydaşlarımızın kimliğini yok sayarak "Türk" kelimesine tahammül edemeyen Atina yönetimi, bu kez Türk azınlık okullarının kapısına kilit vurdu.

Yunanistan, öğrenci sayısının azlığını gerekçe göstererek 2026-2027 eğitim öğretim yılında Rodop, İskeçe ve Meriç'teki 8 Türk azınlık ilkokulunun faaliyetlerini askıya aldı.

AVRUPA RAPORUNDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik uygulamaları, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin eylül ayı sonunda görüştüğü izleme raporunda da gündeme gelmişti.

Raporda ve görüşmelerde, isminde "Türk" ifadesi bulunan derneklerin karşılaştığı engeller, azınlık okullarının kapatılması ve iki dilli anaokullarının bulunmaması gibi sorunlar ele alınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türk azınlığın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin kararlarının uygulanmaması da eleştirilmişti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Rodop'ta 5, İskeçe'de 2 ve Meriç'te 1 olmak üzere toplam 8 Türk azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Okulların geçici olarak kapatıldığının söylendiğini ancak fiilen eğitim faaliyetlerinin sona erdiğini belirten Trampa, uygulamanın Batı Trakya Türk toplumunun eğitim imkânlarını daralttığını ifade etti.

Azınlık eğitiminin Lozan Antlaşması, ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan özel bir statüye sahip olduğunu hatırlatan Trampa, okulların kapatılmasının bu statüyle bağdaşmadığını kaydetti.

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"TÜRKÇEMİZİ KORUMAK İSTİYORSAK OKULLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Türkçe ve Yunanca eğitim veren azınlık okullarının yalnızca eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Trampa, bu okulların Batı Trakya Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Trampa, "Şimdi biz bu dili, bu Türkçemizi muhafaza etmek istiyorsak okullarımızı da muhafaza etmek zorundayız" dedi.

Köylerdeki okulların kapatılması nedeniyle küçük yaştaki çocukların başka yerleşim yerlerine gitmek zorunda kaldığını anlatan Trampa, ailelerin ekonomik ve psikolojik açıdan da olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Bir köyde zaten bir okulun kapanması demek, o köyün o kültürel havasının yok olması demek. O eğitim atmosferinin yok olması demek."

TÜRKİYE'DEKİ RUM OKULLARINI HATIRLATTI

Trampa, Yunanistan'ın öğrenci sayısındaki düşüşü gerekçe göstererek Türk azınlık okullarını kapatmasına tepki gösterirken Türkiye'deki uygulamaları örnek verdi.

İstanbul ve Gökçeada'daki Rum azınlık okullarının öğrenci sayıları az olsa da varlıklarını sürdürebilmeleri için Türkiye'nin çaba gösterdiğini belirten Trampa, Yunanistan'dan da benzer bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

ATİNA'YA LOZAN HATIRLATMASI

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu da Yunanistan'ın azınlık okullarının özel ve özerk statüsünü dikkate almadan genel okul kapatma uygulamalarını hayata geçirdiğini söyledi.

Ahmetoğlu, azınlık okullarının Lozan Antlaşması ve ikili anlaşmalarla güvence altına alınan haklara sahip olduğunu belirterek Yunanistan Eğitim Bakanlığını Türk azınlık temsilcileriyle görüşmeye çağırdı.

"Ne yazık ki böyle bir diyalog ve istişare ortamının olmadığını görüyoruz" diyen Ahmetoğlu, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için 30 yıldır yapılan çağrıların da karşılıksız kaldığını anlattı.

"BU, KAZANILMIŞ BİR HAKKIMIZ"

Ahmetoğlu, Batı Trakya Türklerinin kendi okullarında Türkçe ve Yunanca eğitim alma hakkından vazgeçmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu, kazanılmış bir hakkımız ve bu hakkı kullanmak istiyoruz."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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