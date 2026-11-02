Meksika’nın en önemli avokado üretim bölgelerinden Michoacan'da, ihracata gönderilmesi planlanan avokadolarda çekirdek kurduna rastlandı. Yetkililer sevkiyatların durdurulması için talimat verirken, üreticiler dört eyalette toplam 52 tona kadar avokadoyu yakarak imha etti.

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Dünyanın en büyük avokado üreticisi ve ihracatçısı olan Meksika'da, tarım sektörünü etkileyen zararlı bir böcek tespit edildi. Özellikle avokado üretiminin merkezi olarak bilinen Michoacan eyaletinde ortaya çıkan böcek larvaları, ihracat sürecini durdurarak üreticileri harekete geçirdi.

Michoacan Çevre Bakanı Alejandro Mendez, uluslararası pazara gönderilmesi planlanan avokadolarda zararlı böceğin bulunduğunu doğruladı. Reuters'e konuşan Mendez, üreticilerin mahsullerinin bu böcekten etkilenmesini önlemek istediğini belirtti.

SEVKİYATLAR DURDU, 52 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Larvaların tespit edilmesinin ardından yetkililer sevkiyatları durdurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerinde faaliyet gösteren üreticiler, hafta sonu boyunca toplam 52 tona kadar avokadoyu imha etti.

Avokadoların içinden çıktı, üreticiler alarma geçti! 52 ton ürünü yakıp imha ettiler

TONLARCA ÜRÜNÜ YAKIP GÖMDÜLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üreticilerin kamyonlarla taşınan avokadoları büyük çukurlara boşalttığı görüldü. Zararlı böceklerle mücadele kapsamında ürünlerin protokollere uygun şekilde yakılması ve gömülmesi gerektiği belirtildi.

Avokado çekirdeği böceği yalnızca meyvenin içindeki çekirdeğe değil, ağaçların dallarına ve gövdelerine de zarar verebiliyor. Gerekli önlemler alınmadığında meyve bahçelerinde hızla yayılarak büyük ürün kayıplarına yol açabiliyor. Mendez, böceğin bulaştığından şüphelenilen avokadoların piyasaya sürülmediğini açıkladı.

Avokadoların içinden çıktı, üreticiler alarma geçti! 52 ton ürünü yakıp imha ettiler

ZARARIN BOYUTU HENÜZ BİLİNMİYOR

Öte yandan imha edilen ürünlerin ekonomik zararına ilişkin henüz bir tahmin paylaşılmadı. Meksika'nın en önemli avokado üretim merkezi olan Michoacan, özellikle ABD pazarına yapılan ihracatta büyük rol oynuyor. Yaşanan gelişmenin bölgedeki üretim ve ihracat üzerindeki etkisi ise merak konusu oldu.

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