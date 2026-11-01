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Söylediği şarkı hayatını kararttı! 12 yıl hapisle karşı karşıya

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Söylediği şarkı hayatını kararttı! 12 yıl hapisle karşı karşıya
Başlık ResmiSöylediği şarkı hayatını kararttı! 12 yıl hapisle karşı karşıya

2022 yılında katıldığı kutlamada Sovyet şarkıları seslendiren bir adamın hayatı yıllar sonra değişti. Konser görüntüleri ve sosyal medya paylaşımları delil olarak dosyaya girerken mahkeme, şüphelinin kefaletsiz tutuklanmasına karar verdi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev kentinde, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında Sovyet şarkıları söyleyen ve farklı etkinliklerde Rusça eserler seslendiren bir kişi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir karar çıktı.

RIA Novosti'nin incelediği mahkeme belgelerine göre, Nikolayev Merkez Bölge Mahkemesi, şüphelinin kefalet hakkı olmaksızın 60 gün tutuklu kalmasına hükmetti.

Söylediği şarkı hayatını kararttı! 12 yıl hapisle karşı karşıya
Başlık ResmiSöylediği şarkı hayatını kararttı! 12 yıl hapisle karşı karşıya

2022'DE SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma belgelerinde, şüphelinin 9 Mayıs 2022'de düzenlenen Zafer Günü etkinliğinde Sovyet dönemine ait şarkılar söylediği aktarıldı.

Mahkeme, etkinliğin siyasi nitelik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Şüphelinin Sovyet ordusuna özgü bir başlık takması ve kıyafetinde Ukrayna'nın komünizmden arındırma politikaları kapsamında yasaklanan Aziz Yorgi kurdelesini taşıması da soruşturma dosyasına girdi.

KONSER GÖRÜNTÜLERİ DELİL SAYILDI

Mahkeme belgelerinde, şüphelinin 22 Ağustos 2022'de Rus şarkılarından oluşan bir konser verdiği, üç gün sonra ise bir kültür kolejinin öğrencileri için düzenlenen başka bir etkinlikte Rus repertuvarından eserler seslendirdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, Telegram ve YouTube'da yayımlanan görüntüler ile video kayıtları incelendi.

Dosyaya eklenen bilirkişi raporunda, şüphelinin etkinliklerdeki performanslarının Rusya'yı destekleyen "enformasyon faaliyeti" unsurları içerdiği öne sürüldü.

KEFALETSİZ TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık, şüphelinin Kiev yönetiminin kontrolü dışındaki bölgelere kaçabileceğini ve soruşturma açısından önem taşıyan delilleri gizleyebileceğini veya değiştirebileceğini savundu.

Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek şüpheli hakkında 60 günlük tutukluluk tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bir suç işlemekle şüphelenilen kişi hakkında kefalet bedeli belirlenmeksizin 60 gün süreyle tutukluluk tedbiri uygulanmasına..."

12 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

RIA Novosti'nin aktardığı mahkeme belgelerine göre, 2022'deki şarkı performansları ve etkinlikleri nedeniyle soruşturulan kişi, suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Şüpheli hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

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