Avrupa basını Türk profesörün esprisine aldandı!

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’ın sosyal medyada yaptığı espri, Avrupa basınında ciddiye alınınca kıta genelinde gündem oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı Vücut Kitle Endeksi (VKİ) uygulamasıyla ilgili “Üsküdar Meydanı’nda şişman çevirmesine yakalandım” şeklindeki mizahi paylaşım, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede “kilolu bireylerin sokakta tartıldığı” iddiasıyla manşetlere taşındı

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Vücut Kitle Endeksi (VKİ) uygulamasıyla ilgili olarak, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’ın sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım, Avrupa basınında yanlış anlaşılınca uluslararası gündeme oturdu.

Sayar’ın "Üsküdar Meydanı’nda şişman çevirmesine yakalandım" ifadeleri başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde “kilo kontrolü operasyonu” olarak haberleştirildi.

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Prof. Sayar, 15 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda " Üsküdar Meydanı’nda şişman çevirmesine yakalandım . Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim " ifadelerini kullanmıştı. İronik gönderi, başta Alman RTL, İngiliz Daily Mail, Yunan Teleferi ve Alman Focus gibi medya kuruluşlarında gerçek bir olay gibi sunuldu.

SARAY O HABERLERE CEVAP VERDİ

Avrupa’da "Türkiye sokakta zorla kilo ölçüyor" başlıklarıyla haber olan paylaşımın ardından, Sayar konuyla ilgili X platformunda açıklama yaptı:

"Kilolarım tüm dünyanın diline düştü madem, gidip kilo vereyim "

"KARDEŞİM, DEVLETİMİZ SEVER DE TARTAR DA BİZİ"

Yaşananları ironik bir dille anlatmaya devam eden Sayar, bazı medya organlarının kendisine röportaj teklif ettiğini belirtti. RTL gibi kurumların röportaj taleplerine ise, "Kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma" sözleriyle cevap verdi.