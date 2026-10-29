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Avrupa Birliği Barış Gücü’ne ait askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Avrupa Birliği Barış Gücü’ne ait askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiAvrupa Birliği Barış Gücü’ne ait askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bosna Hersek’in Brcko bölgesinde, Türk ordusunun da görev yaptığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait askeri helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

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Bosna Hersek’te barış ve istikrarın korunması için görev yapan ve Türk ordusunun da yer aldığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait bir askeri helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde bilinmeyen bir sebeple düştü. Brcko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic, Bosna Hersek basınına kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

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EUFOR tarafından konuya ilişkin açıklamada, "EUFOR, bugün Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında kendisine ait bir hava aracının düştüğü bir kaza meydana geldiğini teyit etmektedir" denildi. Açıklamada, kaza sırasındaki tüm şartlar ve kazanın sebebine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Kazada sivil yapılara zarar gelmediği ve yaralanan sivil olmadığı da ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve acil durum araçları intikal ederken, bölgeden gelen görüntülerde askeri helikopterde büyük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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