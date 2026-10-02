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Dünya

Ülkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

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Ülkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı
Başlık ResmiÜlkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

Rusya'nın Voronej bölgesinde askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 3 mürettebat kazada hayatını kaybetti.

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Rusya'da son günlerde peş peşe yaşanan uçak ve helikopter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Voronej bölgesinde askeri helikopter düştü.

3 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterde bulunan 3 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeden ilk bilgiler gelirken, düşen askeri helikopterin modeline ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı
Başlık ResmiÜlkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

Helikopterin neden düştüğü de bilinmiyor. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ülkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı
Başlık ResmiÜlkede askeri helikopter düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

RUSYA'DA PEŞ PEŞE KAYIPLAR

29 Eylül'de Amur bölgesindeki Ukrainka Hava Üssü'nden havalanan Tu-95MS bombardıman uçağı düşmüştü. Rus kaynakları, uçağın kalkış sırasında motor arızası yaşadığını aktardı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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