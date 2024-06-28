Avrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 00:48 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 01:01 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği''nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu. AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için Kaja Kallas'ı önerdi.