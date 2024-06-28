Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu

Avrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Birliği&#039;nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği''nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu. AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için Kaja Kallas'ı önerdi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast'ten skandal sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir - DünyaFilistinliler hakkında skandal sözler: Diplomasi öldürmektirİsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi! Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırı - Dünyaİsrail'den Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırıBolivya'da İçişleri Bakanı'ndan darbe itirafı! Devlet Başkanı darbeci generalle tartıştı - DünyaDevlet Başkanı darbeci generalle tartıştıGürcistan'da LGBT'ye yasa tasarısıyla kısıtlama getirildi - DünyaGürcistan'dan LGBT'ye kısıtlama! İşte maddelerAB ülkelerinden Rusya'ya karşı çarpıcı hamle! Büyük savaş korkusu dünyayı sardı - DünyaAB ülkelerinden Rusya'ya karşı çarpıcı hamle!Slovakya’da yolcu treni ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaYolcu treniyle otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...