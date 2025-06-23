Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye sığınmacılar için 20 milyon euro

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için 20 milyon euro yardım sağlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yeni insani yardım sunulacağını duyurdu.

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Toplam 20 milyon euroluk insani yardımın Türk makamları ile yakın iş birliği içinde ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları aracılığıyla verileceği belirtilen açıklamada, fonla sığınmacıların koruma, sağlık, su, sanitasyon ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

KAMU HİZMETLERİNE ULAŞAMAYANLARA HARCANACAK

Açıklamada, desteğin ülkede kamu hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan sığınmacılar ile belirli ihtiyaçları olan gruplara yönelik olacağı ifade edildi.