Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın savunma kapasitesindeki eksikliklere dikkat çekerken Türkiye'yi işaret etti. Türk İHA sistemlerini öven Francken, Belçikalı ve Avrupalı şirketlerin yanı sıra Türk savunma şirketleriyle de yenilikçi ortaklık kurmak istediğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme arayışında Türkiye de seçenekler arasına girdi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, yeni savunma ortaklıklarını anlatırken Türk şirketlerini işaret ederek Türkiye'nin İHA sistemlerine övgüde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Euronews Defence and Space Summit kapsamında açıklama yapan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın savunma kapasitesini ve gelecekte kurulabilecek sanayi ortaklıklarını değerlendirdi.

Avrupa ülkesinden Türkiyeye ortaklık sinyali! Türk İHAları çok iyi

TÜRK İHA'LARINI İŞARET ETTİ

Avrupa'nın hızla değişen savaş teknolojilerine ayak uydurması gerektiğini belirten Francken, bu kapsamda savunma şirketleriyle yenilikçi ortaklıklar kurmak istediğini söyledi.

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye ortaklık sinyali! "Türk İHA'ları çok iyi"

Türk savunma şirketlerini de potansiyel ortaklar arasında sayan Francken, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki kabiliyetine özellikle değindi:

"Belçikalı şirketlerimizle, Avrupalı, Amerikalı ve hatta belki Türk şirketleriyle ortaklık kurmak istiyorum. Çünkü çok, çok iyi İHA sistemlerine sahipler. Mümkün olan en kısa sürede, sürekli gelişen trendleri takip eden yenilikçi bir ortaklık kurmak istiyorum."

Avrupa ülkesinden Türkiyeye ortaklık sinyali! Türk İHAları çok iyi

"HER ŞEYİN DAHA HIZLI İLERLEMESİ GEREKİYOR"

Belçikalı Bakan, Avrupa'nın daha fazla savunma sistemi stoklaması, üretimi artırması ve daha geniş bir savunma sanayisi altyapısı oluşturması gerektiğini belirterek, "Her şeyin daha hızlı ilerlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle İHA teknolojisinin çok hızlı değiştiğine dikkat çeken Francken, kısa sürede teknolojik olarak eskiyebilecek yüz binlerce İHA'yı depolamak istemediğini aktardı:

"Bir yerde 200 bin İHA'nın stoklanmasını ve iki ay sonra artık kullanılamaz hale gelmelerini istemiyorum. Bu yüzden uyum sağlamamız gerekiyor."

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye ortaklık sinyali! "Türk İHA'ları çok iyi"

"SAVAŞ ÇIKTIĞINDA HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Belçika Savunma Bakanı, Avrupa'nın mevcut savunma kapasitesine ilişkin de konuştu.

Avrupa'nın uzun yıllar boyunca savunma yerine "yumuşak güce" ağırlık verdiğini savunan Francken, sosyal güvenlik sistemlerine yapılan yatırımlarla askeri kapasite arasında karşılaştırma yaptı.

Francken, "Birisi hastalandığında veya işini kaybettiğinde her şeyimiz var. Ancak savaş çıktığında ya da hibrit bir tehdit ortaya çıktığında hiçbir şeyimiz yok" dedi.

BELÇİKA TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEMİNE ALDI

Francken'in Türk savunma sanayisine yönelik açıklaması ilk değil.

Belçika, Hollanda ile yürüttüğü yeni denizaltı savunma harbi fırkateyni projesinde yaşanan maliyet artışları ve teslimat gecikmeleri üzerine alternatif tedarikçileri değerlendirmeye başlamıştı. Belçika'nın bilgi talep etmeyi planladığı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da yer aldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala