Avrupa'da bir ilk: Trenle gelen turistler ödüllendirilecek!

Avrupa’nın sürdürülebilir turizm başkenti Kopenhag, çevre dostu turizmi teşvik etmek amacıyla eşine az rastlanır bir projeyi hayata geçiriyor. "CopenPay" adı verilen bu özel programla, Danimarka’nın başkentine trenle gelen turistler, ücretsiz tatil fırsatları ve sayısız indirimle ödüllendirilecek.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla başlattığı "CopenPay" programını yeniden hayata geçiriyor. İlk olarak 2024 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören program, 2025 yazı için çok daha geniş kapsamla geri döndü.

ÇEVRE DOSTU TURİSTLERE ÜCRETSİZ HİZMETLER VE İNDİRİMLER!

CopenPay programı, çevreye duyarlı turistleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Çöp toplama, bisiklete binme gibi çevre dostu aktivitelerde bulunan turistler; ücretsiz öğle yemeği, kano kiralama, yoga seansları ve şehir turlarının yanı sıra Danimarka Ulusal Galerisi ve Şehir Bahçesi gibi turistik noktalara indirimli giriş fırsatları elde ediyor.

Wonderful Copenhagen CEO’su Søren Tegen Pedersen, "Turizm çevresel bir yük olmaktan çıkıp olumlu değişim için bir güç haline gelmelidir. CopenPay ile gezginlerin şehirdeki etkilerini fark etmelerini ve sürdürülebilir adımlar atmalarını sağlıyoruz" dedi.

"TRENLE GELENLER İÇİN ÖZEL AVANTAJLAR VAR"

Bu yıl programa eklenen yeni bir özellik ise trenle gelen turistlere özel fırsatlar sunulması. 17 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında Kopenhag’a trenle seyahat edenler, en büyük indirimlerden yararlanacak. Ayrıca, şehirde dört günden fazla kalanlar ücretsiz bisiklet kiralama, rehberli turlar ve şehirdeki popüler cazibe merkezlerine özel giriş haklarına sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl dört hafta süren pilot programda, bisiklet kiralamalarında yüzde 29 artış yaşanmış ve tonlarca çöp toplanmıştı. Katılımcıların yüzde 98’i programdan memnun olduklarını ve başkalarına tavsiye edeceklerini belirtmişti.

HEDEF: KOPENHAG'I SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAŞKENTİ YAPMAK

Pedersen, Kopenhag’ın küresel endekste bir numaralı sürdürülebilir şehir olmayı hedeflediğini belirterek, "Amacımız, diğer büyük şehirlerde de benzer programlara ilham vermek. Kopenhag’ı ziyaret eden turistler, buradan aldıkları ilhamla evlerine döndüklerinde daha sorumlu adımlar atacaklar" dedi.