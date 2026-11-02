Avrupa’da hükûmet politikalarına ve hayat pahalılığına tepki büyüyerek devam ediyor. Fransa’da 350 bin kişi sokağa indi, polisle çatışmalar yaşandı. İspanya, Belçika, Arnavutluk’un ardından Almanya, Hollanda ve İsviçre de karıştı, çok sayıda mağaza yağmalandı.

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Almanya’da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve zorunlu askerlik tartışmaları gençleri sokağa döktü. Alman Haber Ajansı (DPA) “Z Kuşağı yönetimi ele alıyor” (Gen Z regelt) sloganıyla düzenlenen protestolara ülke çapında 100 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi. En az 34 şehirde gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Frankfurt’ta ana alışveriş caddesinin büyük bölümü polis tarafından trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Avrupa’da kaos! Almanya'da protestolar kontrolden çıktı, mağazalar yağmalandı

Berliner Caddesi’nde bir silah dükkânının camları kırıldı. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı ve üzerinde iki silah ele geçirildi. Şehirlerde birçok dükkân yağmalandı. Gen Z regelt sözcüsü Lina Friedrich, “Bizim için en önemli konu sağlık ve eğitim sistemlerine daha fazla destek verilmesi. Zorunlu askerliğe karşıyız ve yükün daha adil dağıtılmasını savunuyoruz” dedi. Hessen eyaletinin İçişleri Bakanı Roman Poseck ise “Hepimizin zihninde Fransa’daki görüntüler var; yağmalanan dükkânlar, ateşe verilen evler, yakılan polis araçları ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek alınmamalı” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da kaos! Almanya'da protestolar kontrolden çıktı, mağazalar yağmalandı

Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve en az 176 kişiyi gözaltına aldı. Berlin’in yanı sıra Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart’ta polis, göstericilere karşı TOMA kullandı. Çatışmalarda 27 polis de yaralandı. Polis, birçok kentte gösterileri helikopter ve insansız hava araçlarıyla takip etti. İnisiyatifin bir sonraki eylemi 20 Kasım’da yapılacak.

Avrupa’da kaos! Almanya'da protestolar kontrolden çıktı, mağazalar yağmalandı

FRANSA

Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Fransa’da hükûmet, 17 ve 24 Ekim’de şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerin ardından güvenlik tedbirlerini sıkılaştırırken, Sarı Yelekliler hayat pahalılığına karşı yeniden sokaklara çıktı. Sarı Yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi, sendikalar ve öğrenciler de gösterilere destek verdi. Göstericiler, “Genel grev istiyoruz”, “Sokaklar bizim” ve “Genciz, kararlıyız, devrimciyiz” sloganları attı, “Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin”, “Yaşamak istiyoruz”, “Özgürlük” ve “(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa’yı utandırıyorsun” yazılı pankartlar taşıdı. Toulouse’da da polis, izinsiz gösteri düzenleyenleri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katılırken, 511 kişi gözaltına alındı.

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İSVİÇRE YANIYOR!

İsviçre’nin Zürih ve Basel şehirlerinde protestolarda olaylar çıkarken yangın çıkaran göstericiler polisle çatıştı. Zürih’te Langstrasse’de toplanan göstericilerden bazılarının Cadılar Bayramı dolayısıyla maske taktığı görüldü. İzinsiz gösteri yapan eylemciler çöp konteynerleri, elektrikli scooterlar ve diğer nesnelerden barikatlar kurarak bunları ateşe verdi. Eylemciler polislere havai fişek, taş ve şişelerle saldırırken polis de buna tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdi. Zwinglistrasse bölgesinde de bir araba ateşe verildi. Basel’de de 150 kişilik bir grup şehir merkezinde yürüyüş düzenlerken, bu sırada toplu taşıma geçici olarak durdurulmak zorunda kaldı. Göstericiler St. Johannsplatz’da barikatlar kurup bunları ateşe verirken, polis müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yanan barikatları söndürdü. Eylemciler St. Johanns Parkı’na doğru kaçtı. Gösteri güzergâhı boyunca bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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