Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'ta jet yakıtı tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Lufthansa, uçuşların aksamaması için pilotlarına Frankfurt'a hareket etmeden önce uçaklara ek yakıt alma talimatı verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Almanya'nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Frankfurt Havalimanı'nda yakıt tedarikine ilişkin sorunlar, ülkenin en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'yı harekete geçirdi.

Havalimanına jet yakıtı sağlayan boru hattındaki kapasite düşüklüğü nedeniyle şirket, Frankfurt'a gelen uçuşlarda yeni bir yakıt uygulamasına geçti.

Avrupa'da olağanüstü yakıt önlemi! Pilotlara yeni talimat gitti

LUFTHANSA PİLOTLARINA EK YAKIT TALİMATI

Alman Bild gazetesinin haberine göre Lufthansa, belirli güzergâhlarda görev yapan pilotlarından Frankfurt'a hareket etmeden önce uçaklara normalden fazla yakıt almalarını istedi.

Havacılıkta "tankering" olarak adlandırılan uygulamayla uçakların Frankfurt'a indikten sonra ihtiyaç duyacağı yakıt miktarının azaltılması hedefleniyor.

Önlemler öncelikle kısa ve orta mesafeli uçuşları kapsarken uzun mesafeli seferlerde de uygulanmaya başlandı.

UÇAKLARA 8 TONA KADAR EK YAKIT

Bild'in haberine göre Airbus A320 ailesindeki uçaklar için belirlenen talimatlarda ilave yakıt miktarı en fazla 8 tonla sınırlandırıldı.

Uçuş planlamasında ise ek yakıtın oluşturduğu ağırlığın yolcu ve kargo kapasitesinde kısıtlamaya yol açmaması gerektiği vurgulandı.

REN NEHRİ'NDEKİ SU SEVİYESİ TEDARİKİ ZORLAŞTIRIYOR

Yakıt tedarikindeki sıkıntının nedenlerinden biri, Frankfurt Havalimanı'na ulaşan boru hattındaki kapasite düşüklüğü.

Havalimanı işletmecisi Fraport, jet yakıtı taşıyan boru hatlarından birinde rutin bakım çalışmalarının sürdüğünü doğruladı.

Bild gazetesi ise Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesinin de tedarik üzerinde baskı oluşturduğunu yazdı. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle tankerlerin taşıyabildiği yük miktarı sınırlanıyor.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Lufthansa, alınan önlemlerin uçuşların güvenilir biçimde sürdürülmesini amaçladığını açıkladı.

Şirket, mevcut durumda yakıt tedariki nedeniyle uçuş iptali beklemediğini bildirdi.

Fraport da alternatif tedarik güzergâhları ve mevcut depolama kapasitesi sayesinde havalimanı operasyonlarının etkilenmesinin öngörülmediğini belirtti.

Frankfurt Havalimanı'ndaki yakıt tedarikine ilişkin gelişmeler, Türkiye ile Almanya arasındaki hava ulaşımı açısından da önem taşıyor.

Ancak Lufthansa'nın ek yakıt uygulamasını hangi güzergâhlarda hayata geçirdiği ayrıntılı biçimde açıklanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala