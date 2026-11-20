Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 2 bin kişi, Avrupa ülkelerinin artan savunma harcamalarına tepki gösterdi. Silahlanmaya ayrılan bütçenin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılmasını isteyen göstericiler, kent merkezine yürüdü. Sabah saatlerinde Viyana Üniversitesi önünde düzenlenen ayrı bir eyleme ise polis müdahale etti, yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 2 bin kişi, Avrupa ülkelerinin artan silahlanma harcamalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılmasını isteyen göstericiler, savunma bütçelerinin artırılmasına tepki gösterdi.

Avrupa genelinde düzenlenen uluslararası gençlik eylemleri kapsamında, çeşitli gençlik ve öğrenci kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişi Christian-Broda-Platz Meydanı'nda bir araya geldi.

“Geleceğimiz için, onların savaşlarına karşı” sloganıyla düzenlenen gösteride, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma politikaları protesto edildi.

Göstericiler, silahlanmaya ayrılan kaynakların eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılması çağrısında bulundu. Savaş, silahlanma ve kapitalizm karşıtı pankartlar taşıyan kalabalık, hükümetlerin savunma politikalarına tepki gösterdi.

Eylemde Filistin bayrakları da taşındı. Göstericiler, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin'e özgürlük” ve “Yaşasın uluslararası dayanışma” sloganları attı.

“Zenginler savaş, gençler ise gelecek istiyor” sloganıyla silahlanma politikalarını eleştiren göstericiler, daha sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Eylem boyunca çok sayıda polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Uluslararası eylem günü kapsamında Avusturya'nın diğer kentlerinde de savaş ve silahlanma karşıtı gösteriler düzenlendi.

VİYANA ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan, Viyana'da sabah saatlerinde aynı uluslararası eylem günü kapsamında Viyana Üniversitesi önünde ayrı bir gösteri düzenlendi. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, bazı göstericilerin üniversite binasına girmeye çalışması üzerine polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Polisin biber gazı kullandığı olaylarda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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