Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Norveç merkezli Equinor, bazı bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, saldırının üretim ve operasyonlarını etkilemediğini, şu ana kadar veri hırsızlığına ilişkin bulguya rastlanmadığını bildirdi.

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Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, bazı bilişim teknolojileri sistemlerine yönelik siber saldırı tespit edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı bilişim sistemlerini hedef alan saldırının tespit edilmesinin ardından durumun ilgili makamlara bildirildiği belirtildi.

Saldırının etkisiz hale getirilmesi ve sistemlerin bütünlüğünün tamamen yeniden sağlanması için gerekli tüm kaynakların seferber edildiği aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına ilişkin bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, siber saldırının şirketin operasyonlarını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediği vurgulandı. Equinor'un gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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