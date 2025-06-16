Avrupa'da turist öfkesi büyüyor! Sokağa döküldüler

İspanya’nın Barselona kenti başta olmak üzere İbiza, Malaga, Palma de Mallorca, San Sebastian ve Granada gibi şehirlerde; ayrıca İtalya’nın Cenova, Napoli, Palermo, Milano ve Venedik kentlerinde binlerce kişi aşırı turizme karşı sokağa çıktı.

İspanya’nın Barselona kentinde ve Avrupa'nın güneyindeki çeşitli şehirlerde, aşırı turizme karşı protestolar düzenlendi.

BARSELONA'DA SLOGANLI YÜRÜYÜŞ, SU TABANCALARI VE DUMANLI PROTESTO

Barselona’daki ana protestoda göstericiler, "Senin tatilin, benim sefaletim", "Kitle turizmi şehri öldürüyor" ve "Açgözlülükleri bize yıkım getiriyor" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar su tabancalarıyla vitrinlere sıktı, renkli dumanlar yaktı ve bazı otel vitrinlerine "Mahalle kendini savunuyor, turistler evlerine" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

ULUSLARARASI DESTEK: İTALYA VE PORTEKİZ'DEN KATILIM

Gösterilere, Sud d'Europa contra la Turistitzacio (Aşırı Turizme Karşı Güney Avrupa) çatısı altında Portekiz ve İtalya’dan gruplar da destek verdi. Katılımcılar, kontrolsüz turizmin konut fiyatlarını yükselttiğini ve yerel halkı yaşadığı mahallelerden uzaklaştırdığını savundu.

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YETKİLİLER: KATILIM 600 KİŞİ, OLAY YOK

Barselona yerel yetkilileri, gösteriye yaklaşık 600 kişinin katıldığını ve olayın büyük bir güvenlik sorunu oluşturmadığını bildirdi. Polisin müdahalesine gerek kalmadı.

İSPANYA VE İTALYA'NIN DİĞER KENTLERİNDE DE EYLEMLER VARDI

Barselona'nın yanı sıra İbiza, Malaga, Palma de Mallorca, San Sebastian ve Granada gibi İspanya şehirlerinde de benzer eylemler düzenlendi. İtalya'da ise protestoların Cenova, Napoli, Palermo, Milano ve Venedik gibi şehirlerde gerçekleştiği bildirildi. Yerel halk, bu kentlerde yapılması planlanan ve yaklaşık 1.500 yeni yatak kapasitesi ekleyecek otel projelerine karşı çıkıyor.

BARSELONA'DA TURİST KİRALAMALARINA KISITLAMA GELİYOR

Barselona Belediyesi, geçtiğimiz yıl 2028 yılına kadar turistlere yönelik daire kiralamalarının yasaklanacağını açıklamıştı. Şehir 1,6 milyon nüfusa sahip olmasına karşın 2024’te 26 milyon turisti ağırlamıştı.

ALTERNATİF EKONOMİ TALEPLERİ DE DİLE GETİRİLDİ

38 yaşındaki Barselonalı Eva Vilaseca, Reuters’a yaptığı açıklamada "Kendi şehrimde baş belası olmaktan yoruldum" dedi. Vilaseca, daha sürdürülebilir ve yerel halkı önceleyen bir ekonomik modelin tartışılması gerektiğini ifade etti.

SEYAHAT HARCAMALARINDA REKOR BEKLENİYOR

Uluslararası seyahat harcamalarının bu yıl %11 artarak 838 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İspanya ve Fransa’nın, 2025 yılı içinde rekor sayıda turist ağırlayan ülkeler arasında olması öngörülüyor.