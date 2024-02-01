Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

Avrupalı çiftçilerin; çevre koruma kısıtlamaları, sübvansiyonların kesilmesi, yakıt, nakliye ve gübre fiyatlarındaki artış sebebiyle Hollanda ve Belçika’da başlattıkları eylemler Almanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Polonya gibi ülkelere de sıçradı.

Çiftçilerin tarım sektöründe artan sıkıntılara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor. Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele maksatlı politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyor.

ALMANYA: Tarım sübvansiyonlarının kaldırılma planı çiftçileri aralık ayından beri sokağa döktü.

FRANSA: Çiftçiler, gıda enflasyonunu düşürme çabalarının birçok üreticiyi enerji, gübre ve nakliye gibi maliyetleri karşılayamaz hâle getirdiğini savunarak traktörleriyle otoyolları trafiğe kapatıyor.

İTALYA: AB’nin tarım politikalarını yetersiz bulan İtalyan çiftçilerin protestolarına da traktörleri eşlik ediyor. Düşük ücretler ve fiyat baskılarından rahatsız İtalyan çiftçiler traktörlerle yolları kesiyor.

İSPANYA: Kuraklık sebebiyle nehirlerden su kullanımının kısıtlanması üzerine çiftçiler geçen yıl Madrid sokaklarına dökülmüştü. Şubat ayında yine yollara düşecekler.

ROMANYA: Çiftçiler, iki hafta önce yüksek iş maliyetlerini protesto ederken, Ukrayna sınır kapısına erişimi de engelledi. Çiftçiler yüksek mazot fiyatları, sigorta maliyetlerindeki artış, AB’nin çevre koruma tedbirleri ve Ukrayna’dan ithal edilen ucuz tarım ürünlerini protesto ediyor.

POLONYA: Çiftçilerin odağında AB’nin “Yeşil Mutabakat”ı ve Ukrayna’dan gelen tahıl ürünleri bulunuyor. Çiftçiler traktörleriyle ülke genelinde sokağa döküldü.

BELÇİKA: Gelirlerindeki azalmadan rahatsız olan çiftçiler idari işlemlerin uzun sürmesi ve iklim düzenlemelerini eleştiriyor.