Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    Avrupalı çiftçilerin; çevre koruma kısıtlamaları, sübvansiyonların kesilmesi, yakıt, nakliye ve gübre fiyatlarındaki artış sebebiyle Hollanda ve Belçika’da başlattıkları eylemler Almanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Polonya gibi ülkelere de sıçradı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Avrupa&#039;nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor
    Fransa, Çiftçi, Eylem, İspanya, İtalya, Avrupa, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çiftçilerin tarım sektöründe artan sıkıntılara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor. Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele maksatlı politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyor.

    ALMANYA: Tarım sübvansiyonlarının kaldırılma planı çiftçileri aralık ayından beri sokağa döktü.  

    Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    FRANSA: Çiftçiler, gıda enflasyonunu düşürme çabalarının birçok üreticiyi enerji, gübre ve nakliye gibi  maliyetleri karşılayamaz hâle getirdiğini savunarak traktörleriyle otoyolları trafiğe kapatıyor.

    Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    İTALYA: AB’nin tarım politikalarını yetersiz bulan İtalyan çiftçilerin protestolarına da traktörleri eşlik ediyor. Düşük ücretler ve fiyat baskılarından rahatsız İtalyan çiftçiler traktörlerle yolları kesiyor. 

    Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    İSPANYA: Kuraklık sebebiyle nehirlerden su kullanımının kısıtlanması üzerine çiftçiler geçen yıl Madrid sokaklarına dökülmüştü. Şubat ayında yine yollara düşecekler. 

    Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    ROMANYA: Çiftçiler, iki hafta önce yüksek iş maliyetlerini protesto ederken, Ukrayna sınır kapısına erişimi de engelledi. Çiftçiler yüksek mazot fiyatları, sigorta maliyetlerindeki artış, AB’nin çevre koruma tedbirleri ve Ukrayna’dan ithal edilen ucuz tarım ürünlerini protesto ediyor.

    Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor

    POLONYA: Çiftçilerin odağında AB’nin “Yeşil Mutabakat”ı ve Ukrayna’dan gelen tahıl ürünleri bulunuyor. Çiftçiler traktörleriyle ülke genelinde sokağa döküldü. 

    BELÇİKA: Gelirlerindeki azalmadan rahatsız olan çiftçiler idari işlemlerin uzun sürmesi ve iklim düzenlemelerini eleştiriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FransaÇiftçiEylemİspanyaİtalyaAvrupa
    Haberler > Dünya > Avrupa'nın üretici ile imtihanı, çiftçi isyanı yayılıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Dört aşamalı taslak ABD’ye sunuldu - DünyaNetanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktıErmenistan resmen uluslararası ceza mahkemesinin üyesi oldu... - Dünya'Batı'dan garanti almak için Rusya'yı kınadılarİsrail medyası duyurdu: Taraflar anlaştı! Gazze’de ateşkes an meselesi... - DünyaTaraflar anlaştı! Gazze’de ateşkes an meselesi...Beyaz Saray: Türkiye F-35 programına bir şartla dönebilir - Dünya'Türkiye programa tek bir şartla dönebilir'ABD 'haftalarca' sürebilecek büyük bir saldırıya hazırlanıyor - DünyaABD 'haftalarca' sürebilecek büyük bir saldırıya hazırlanıyorKKTC sahillerinde panik büyüyor! 2 günde 2 cansız beden daha bulundu - Dünya2 günde 2 ceset daha bulundu5 ülke daha BRICS'e katıldı! Uluslararası arenada kartlar yeniden dağıtılıyor - Dünya5 ülke daha BRICS'e katıldı!Dokuz yıl sonra bir ilk! Bakan Fidan'ın Romanya'yı ziyaretinde dikkat çeken detay - DünyaDokuz yıl sonra bir ilk!İsrail, ABD, Katar ve Mısır iletti! '3 aşamalı ateşkes' Hamas'ı memnun etmedi - Dünyaİsrail, ABD, Katar ve Mısır iletti! '3 aşamalı ateşkes' Hamas'ı memnun etmediUluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı - DünyaRusya 'suçlu' bulundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...