Avrupa’yı bekleyen tehlikeyi açıkladı: Karanlık bir kış olacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehditle karşı karşıya kalacağını söyledi. Francken, "Avrupa için karanlık bir kış olacak" ifadelerini kullanırken, Rusya'yı Belçika ve kıta için en önemli tehdit olarak gösterdi.

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehditle karşı karşıya kalacağını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde konuştu. Belçika açısından en önemli tehdidin Rusya olmaya devam ettiğini belirten Francken, kıta için de Rus hava saldırılarının büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"AVRUPA İÇİN KARANLIK BİR KIŞ OLACAK"

Hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Francken, savunma stoklarının artırılması ve üretimin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Francken, “Daha fazla stok bulundurmamız, üretimi artırmamız, üretimi ölçeklendirmemiz ve büyük bir sanayi altyapısına sahip olmamız gerekiyor. Her şeyin daha hızlı olması lazım. Önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehdit eylemi olacak. Avrupa için karanlık bir kış olacak” ifadelerini kullandı.

Savunma stoklarının güncel tehditlere uygun olması gerektiğini kaydeden Francken, Belçika'nın geçmiş yıllarda savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını söyledi.

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"NATO SINIFININ EN KÖTÜ ÖĞRENCİSİYDİK"

Belçika'nın savunma harcamalarını artırdığını belirten Francken, ülkesinin bir dönem NATO ülkeleri arasında savunmaya en düşük pay ayıran ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Francken, “Bir zamanlar NATO sınıfının en kötü öğrencisiydik. Savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH) yüzde 1'ini ayırıyorduk. Savunma harcamalarını şimdiden iki katına çıkardık. Ancak 40 yıldır ihmal edilen bir şeyi 18 ayda telafi edemem” dedi.

Belçika'nın aynı zamanda Avrupa Birliği içinde yüksek borç seviyesine ve zorlu bir bütçe tablosuna sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Francken ayrıca, GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika için kısa vadede gerçekçi olmadığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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