Avusturya’da büyük gözetim yasası! Şifreli yazışmalar artık okunacak

Avusturya’da özel hayatı alt üst edecek yeni bir yasa onaylandı! Ulusal Mecliste kabul edilen düzenlemeyle birlikte güvenlik güçleri artık WhatsApp, Telegram gibi uygulamalardaki tüm şifreli yazışmalara erişebilecek.

Avusturya Parlamentosu, mesajlaşma uygulamalarının takibini öngören ve şifreli yazışmalara erişimi mümkün kılan yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenleme, terörle mücadelede güvenlik birimlerine geniş yetkiler tanıyor.

ULUSAL MECLİSTE ONAYLANDI

Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 105 lehte, 71 aleyhte oyla kabul edildi.

Yeni yasayla birlikte WhatsApp, Telegram gibi uygulamalardaki şifreli veya şifresiz yazışmaların takip edilebilmesi için güvenlik güçlerine izin verilmiş oldu.

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TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEM

Yasa, özellikle terör saldırılarını önlemek amacıyla şüphelilerin mesajlaşmalarına erişim hakkı tanıyor. Yetki ilk etapta 3 aylık bir süre için verilecek ancak gerektiğinde uzatılabilecek.

Kararın, ulusal güvenlik risklerine karşı alınan bir önlem olduğu vurgulandı.

"AVUSTURYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

İçişleri Bakanı Gerhard Karner yaptığı açıklamada, bugünün Avusturya'nın güvenliği açısından özel bir gün olduğunu belirtti.

Karner, yeni düzenlemenin teröristlerle "eşit şartlarda" mücadele edebilmek ve saldırıları önleyebilmek için polis çalışmalarının gereği olduğunu söyledi.