Avusturya’da okula silahlı saldırı! 8'den fazla kişi hayatını kaybetti, operasyon sürüyor

Avusturya’nın Graz kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, saldırının gerçekleştiği Dreierschuetzenengasse adlı sokakta geniş çaplı operasyon başlattı.

Avusturya devlet yayın kuruluşu ORF, polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, meydana gelen silahlı saldırıda aralarında öğrenciler ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ağır şekilde yaralandı.

"SEKİZ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR"

Yerel medya kuruluşu Kronen Zeitung, saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti ancak bu bilgi henüz resmi makamlar tarafından teyit edilmedi. Graz polisi, olay yerinde geniş çaplı operasyon yürütürken, okul binası tamamen tahliye edildi.

BBC: Graz'da okula yakın bir sokakta ambulanslar toplanıyor

SALDIRGAN OKUL ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Reuters ve ORF’ye göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulda öğrenci olduğu belirlendi.

Olay sabah saatlerinde yerel saatle 10:00’da başladı. Polis, silah seslerinin duyulmasının ardından BORG Dreierschützengasse okulunda operasyon başlattı. Saldırı sırasında öğrenciler ve öğretmenler sınıflarda mahsur kaldı, çok sayıda kişi ağır şekilde yaralandı.

POLİS ÖZEL TİMLE MÜDAHALE ETTİ, BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Avusturya polisi, rehine ve silahlı saldırı olaylarına özel müdahale eden Kobra birimini bölgeye gönderdiğini duyurdu. Ayrıca bir helikopterin havadan destek verdiği açıklandı. Yakındaki Helmut List Hall adlı etkinlik alanına yaralı öğrenciler taşındı. Hastanelere ise afet alarmı verildi.

ŞANSÖLYE RANDEVULARINI İPTAL ETTİ, İÇİŞLERİ BAKANI GRAZ'A GİDİYOR

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, saldırının ardından gün içindeki tüm randevularını iptal etti. İçişleri Bakanı'nın ise olay yerine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

OKUL ÇEVRESİ ABLUKADA, HALKA UYARI YAPILDı

Polis, olayın gerçekleştiği Dreierschützengasse bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Halka, polis talimatlarına uymaları ve bölgeden uzak durmaları yönünde çağrılar yapıldı. Henüz saldırının nedeni ve detayları netleşmedi.

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