Ay'a Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiye'nin projesini yazdı

Türkiye'nin Ay yolculuğu Hong Kong basınında ses getirdi. ABD liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na imza atan Ankara'nın, Ay'ın güney kutbuna ilk keşif araçlarını Çin ile göndermeye hazırlanması South China Morning Post'un manşetine taşındı. Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka destekli iki araç, Ay yüzeyinde su izlerini arayacak.

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Uzayda ABD ile Çin arasındaki yarış kızışırken, Türkiye'nin Ay hamlesi Hong Kong basınında ses getirdi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), Türkiye'nin ABD öncülüğündeki Artemis Anlaşmaları'na katılmasına rağmen Ay'ın güney kutbuna yönelik ilk keşif yolculuğunu Çin'in Chang'e-8 misyonuyla gerçekleştirmeye hazırlandığını yazdı.

Ling Xin imzalı haberde, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) 120'den fazla akademisyen ve öğrencinin geliştirdiği iki yapay zeka destekli keşif aracının Çin'in Ay misyonuna seçildiği aktarıldı.

Aya Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiyenin projesini yazdı

TÜRKİYE'NİN AY HAMLESİ ASYA BASININDA

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde 120'den fazla akademisyen ve öğrencinin katılımıyla geliştirilen iki yapay zeka destekli keşif aracının prototipleri tamamlandı.

Aya Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiyenin projesini yazdı

Çin'in başlangıçta 2028'de gerçekleştirmeyi planladığı Chang'e-8 misyonu ertelenirken, ODTÜ tarafından geliştirilen iki Türk keşif aracının 2029 veya 2030'da Ay'a gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye ise kendi Ay programı kapsamında ilk uzay aracını 2027'nin başlarında fırlatmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi Ay görevini gerçekleştiren 9'uncu ülke olacağını açıkladı.

TÜRKİYE İKİ ÜLKEYLE DE ÇALIŞIYOR

ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, SCMP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin Çin ve ABD ile bilimsel iş birliklerine önem verdiğini söyledi.

Yozgatlıgil, "Çin ve ABD, Türkiye'nin her ikisi de stratejik ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Türk araştırmacıların ve öğrencilerin Ay araştırmalarına, gelişmiş robotik sistemlere ve uzay teknolojilerine katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan Yozgatlıgil, üniversitenin Çinli kurumlarla Chang'e-8 kapsamında çalışırken Amerikan üniversiteleriyle de ortak programlar yürüttüğünü açıkladı.

Aya Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiyenin projesini yazdı

TÜRK MÜHENDİSLERDEN AY'A ÖZEL İKİ ARAÇ

Projeyi yürüten ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçenti Halil Ersin Söken, CHERI adı verilen iki keşif aracının her birinin 5 kilogramdan hafif olduğunu iletti.

Yaklaşık bir ayakkabı kutusu büyüklüğündeki araçlar, yapay zeka desteğiyle kendi rotalarını belirleyebilecek ve Ay yüzeyinin haritasını birlikte çıkarabilecek.

Tekerlek yerine J şeklindeki hareketli bacaklarla tasarlanan araçların, Ay'ın engebeli güney kutup arazisindeki kayalıkların üzerinde ilerlemesi hedefleniyor.

Söken, yapay zeka bilgisayar modülünün Çinli Star Vision şirketi tarafından sağlandığını, diğer parçaların ise yerli imkanlarla geliştirildiğini açıkladı.

Ay'a Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiye'nin projesini yazdı

AY'IN GÜNEY KUTBUNDA SU ARAYACAKLAR

Türk keşif araçları, Çin'in Chang'e-8 iniş aracından ayrılarak Ay yüzeyinde araştırma yapacak.

İki aracın, gelecekte kurulabilecek Ay üsleri için önem taşıyan su izlerini araştırması ve iniş bölgesinin haritasını çıkarması planlanıyor.

Yaklaşık iki hafta çalışacak şekilde tasarlanan araçların, sıcaklığın eksi 200 derecenin altına düştüğü Ay gecesine de dayanabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Prototiplerin Ankara çevresindeki kumlu arazilerde ve ODTÜ'nün robotik laboratuvarlarında test edildiği, Ay toprağını taklit eden yeni bir test alanının da hazırlandığı paylaşıldı.

Ay'a Yeniçeriler gidiyor! Asya basını Türkiye'nin projesini yazdı

TÜRK ARAÇLARI ÇİN'İN AY MİSYONUNA SEÇİLDİ

Söken, Çin ile ortaklığın 2023 yılında başladığını, Çinli yetkililerin 2024'te ODTÜ laboratuvarlarını ziyaret ettiğini anlattı.

Nisan 2025'te Türk keşif araçları, Chang'e-8 misyonu için seçilen 10 uluslararası proje arasında yer aldı.

Çin'in uzay programındaki değişiklik nedeniyle fırlatma takviminin ertelendiğini söyleyen Söken, araçların 2029 veya 2030 yılında Ay'a gönderilmesini beklediklerini ifade etti.

Söken, Osmanlı'nın Yeniçeri birliklerinden esinlenilerek CHERI adı verilen araçların Ay'da Türkiye'nin öncüleri olacağını söyledi.

SOMALİ'DE ÜS

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) da Türkiye'nin uzay çalışmalarını mercek altına aldı. Haberde, Ankara'nın 2027'de gerçekleştirmeyi hedeflediği kendi Ay görevinin yanı sıra Somali'de kurmayı planladığı uzay üssüne yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Ay görevi için geliştirilen ekipmanların yüzde 87'sinin yerli üretim olduğunu açıkladığını aktaran MEE, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin ABD liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na katılırken Çin ile de uzay alanında iş birliğini sürdürdüğüne işaret etti. Somali'de kurulması planlanan fırlatma üssünün ise Türkiye'nin kendi imkânlarıyla uzaya erişme hedefinde önemli rol oynayabileceği kaydedildi.

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