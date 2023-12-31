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    Ayakbastı ücretinden sonra yeni karar: O turistler Venedik'e giremeyecek

    Günübirlik turistlerden 5 euro ayakbastı ücreti alacak olan İtalya'dan Venedik için bir karar daha geldi. Bundan sonra 25 kişiden fazla olan turist grupları Venedik'e giremeyecek.

    Ayakbastı ücretinden sonra yeni karar: O turistler Venedik&#039;e giremeyecek
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İtalya’nın dünyaca ünlü kenti Venedik’te yetkililerin turistlere karşı önlemleri devam ediyor. Venedik yetkilileri, kitle turizminin şehir üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 25 kişiden fazla turist gruplarına ve huzursuzluk oluşturabileceği gerekçesiyle hoparlör kullanımına yasak getirileceğini açıkladı.

    HAZİRANDAN İTİBAREN UYGULANACAK

    Yeni kuralların Haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Kentin güvenlik yetkilisi Elisabetta Pesce, son politikaların tarihi merkezde organize olan grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.

    Ayakbastı ücretinden sonra yeni karar: O turistler Venedik'e giremeyecek

    5 EURO AYAKBASTI ÜCRETİ

    Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan kanal şehri Venedik’te geçtiğimiz eylül ayında günübirlik gelen ziyaretçilerden 5 euro ücret alınması onaylanmıştı.

    İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre 2019 yılında şehri ziyaret eden turist sayısının 13 milyon olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısının pandemiden önceki dönem seviyelerini aşması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ItalyaTuristVenedik
    Haberler > Dünya > Ayakbastı ücretinden sonra yeni karar: O turistler Venedik'e giremeyecek
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