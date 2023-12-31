Ayakbastı ücretinden sonra yeni karar: O turistler Venedik'e giremeyecek

31 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:10

İtalya’nın dünyaca ünlü kenti Venedik’te yetkililerin turistlere karşı önlemleri devam ediyor. Venedik yetkilileri, kitle turizminin şehir üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 25 kişiden fazla turist gruplarına ve huzursuzluk oluşturabileceği gerekçesiyle hoparlör kullanımına yasak getirileceğini açıkladı.

HAZİRANDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Yeni kuralların Haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Kentin güvenlik yetkilisi Elisabetta Pesce, son politikaların tarihi merkezde organize olan grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.

5 EURO AYAKBASTI ÜCRETİ

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan kanal şehri Venedik’te geçtiğimiz eylül ayında günübirlik gelen ziyaretçilerden 5 euro ücret alınması onaylanmıştı.

İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre 2019 yılında şehri ziyaret eden turist sayısının 13 milyon olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısının pandemiden önceki dönem seviyelerini aşması bekleniyor.