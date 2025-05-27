Azerbaycan’da korkutan yangın! Motodrom alevlere teslim oldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Binagadi semtindeki “Motodrom” adlı açık alanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Motodrom” olarak bilinen açık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın sabah saatlerinde “112” acil hattına yapılan ihbarla ortaya çıktı. Binagadi’de yer alan ve halk arasında “Motodrom” olarak adlandırılan açık alanda yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Binagadi semtinde çıkan yangın, Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Devlet İtfaiye Teşkilatı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Can kaybı veya yaralanmaya dair resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Yangın anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Motodrom çevresinde çekilen videolarda, alevlerin hızla yükseldiği ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.