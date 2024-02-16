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    • Haberler > Dünya > Azerbaycan'da yeni kabine kuruldu! Aliyev 2 ismi liste dışı bıraktı

    Azerbaycan'da yeni kabine kuruldu! Aliyev 2 ismi liste dışı bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Azerbaycan, İlham Aliyev, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni bakanlar kurulunu onayladı. Kabinede Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı haricindeki isimler yeniden bakan oldu.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Hükümet, Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, istifa eden Ali Asadov'u, yeniden başbakanlık görevine atamıştı.

    2 İSMİ KABİNEDEN ÇIKARTTI

    Aliyev, bakanlar kurulu ve devlet komitesi başkanlarının atanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnamede daha önceki kabinede yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerlerini korurken Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, kabine dışı kaldı.

    Azerbaycan'da yeni kabine kuruldu! Aliyev 2 ismi liste dışı bıraktı

    Memmedov'un yerine daha önce bakan yardımcılığı görevini yürüten Azer Caferov, Gurbanlı'nın yerine ise komite başkan yardımcılığı görevinde bulunan Seyyad Salahlı atandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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