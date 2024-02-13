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    • BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı! Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    BAE, Türk Bayrağı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle Dubai’de bulunan Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Burada Dünya Hükümetler Zirvesi’nin 11'inci oturumuna katılacak olan Erdoğan, 'Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek' teması ile düzenlenecek zirvede ana konuşmacı olarak yer alacak.

    Zirve kapsamında bir dizi diplomasi trafiği yürütmesi beklenen Erdoğan’ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

    BURJ KHALIFA'DA TÜRK BAYRAĞI

    Erdoğan'ın BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'de bulunan Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

    BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı! Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

    ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE ziyaretinde eşlik eden isimler ise şöyle:

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    BAETürk Bayrağı
    Haberler > Dünya > BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı! Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
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