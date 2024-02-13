BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı! Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle Dubai’de bulunan Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Burada Dünya Hükümetler Zirvesi’nin 11'inci oturumuna katılacak olan Erdoğan, 'Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek' teması ile düzenlenecek zirvede ana konuşmacı olarak yer alacak.

Zirve kapsamında bir dizi diplomasi trafiği yürütmesi beklenen Erdoğan’ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

BURJ KHALIFA'DA TÜRK BAYRAĞI

Erdoğan'ın BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'de bulunan Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE ziyaretinde eşlik eden isimler ise şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat.