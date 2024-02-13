Yeni yılın ilk yurt dışı temasları başladı! BAE ve Mısır’da gündem: Gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dubai’de yarın da Mısır’da kritik görüşmeler yapacak. Her iki ülke ziyaretinde de ana gündem maddesi Gazze’de artan İsrail vahşeti olacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini BAE ve Mısır’a yapıyor. Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dünya Hükûmet Zirvesi’nin 11’inci oturumuna “Onur Konuğu” olarak katılacak.

“Geleceğin Hükûmetlerini Şekillendirmek” teması ile düzenlenecek zirvede ana konuşmacı olan Erdoğan, hitabını “Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler” başlığı altında yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BAE’ye temmuz ayındaki ziyaretinde, BAE ile Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komitesi kurulmuş, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda atılan adımlar ve gelinen aşama da ziyaret kapsamında görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai ziyaretinin ardından yarın Mısır’a geçecek.

HİTLER ÖZENTİSİ NETANYAHU

Kabine toplantısı sonrası BAE ve Mısır ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"BAE Devlet Başkanının onur konuğu olarak davet edildiğimiz zirvede ikili temaslar, devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi’nin davetine icabetle Kahire’ye geçeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında Gazze’ye yönelik artan saldırılar olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim’den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor.

Gazze’nin kuzeyinden zorla çıkarılan 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah’a saldırdılar. 100’den fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. İsrail’in bu pervasızlığının sebebi Batılı güçlerin ‘tavşana kaç, tazıya tut’ diyen ikiyüzlü politikasıdır. İslam dünyasının da maalesef katliamların önüne geçme noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz. Emirlikler ve Mısır’da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz? İnşallah buna bakacağız."

12 YIL SONRA İLK ZİYARET

Erdoğan son olarak başbakanlık yaptığı dönemde, Kasım 2012’de bu ülkeyi ziyaret etmişti. Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013’te eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmiş ancak 8 yıl sonra normalleşme sürecine girilebilmişti. Önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri görüşmüş, Kasım 2022’de ise Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Dünya Kupası finalini izlemek için gittikleri Katar’da bir araya gelmişti. Normalleşme süreci o günden sonra hızlanmış, geçen yıl da karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. Erdoğan Kahire ziyaretinde, ikili iş birliğinin canlandırılması ve atılacak yeni adımlar üzerinde duracak.

Görüşmede Türkiye’nin Mısır’a İHA satışının da gündeme gelmesi bekleniyor. Mısır’da Türk iş adamlarının 2 milyar doları aşkın yatırımı bulunuyor. İki ülkenin ticaret hacminin ise 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.