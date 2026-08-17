Bağdat ve IKBY arasında yolsuzluk iş birliği: Iraklı müsteşarın evinden 20 milyon dolar, 60 kilo altın çıktı

Irak’ta yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkında operasyon düzenlendi. Soruşturmada 20,3 milyon dolar, 200 milyon Irak dinarı ve 60 kilogram altın ele geçirildi.

Irak’ta, “yolsuzlukla mücadele” kapsamında yürütülen soruşturmada, resmî haber ajansı INA, ülkede eski Petrol Bakanlığı Rafineri İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki soruşturmayla ilgili habere yer verdi. Söz konusu soruşturma kapsamında, 20 milyon 340 bin dolar, 200 milyon Irak dinarı ve 60 kilogram altın ele geçirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise operasyonun Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu para ve altınların, Cumeyli ile soruşturmada yer alan diğer kişilerin yürüttüğü projelerde kamu kaynaklarının israf edilmesi sonucu elde edilen mali varlıkların takibi ve tespiti çalışmaları kapsamında ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında bazı milletvekilleri ile mevcut ve eski kamu görevlileri, müteahhitler ve bölüm yöneticilerinin de bulunduğu aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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