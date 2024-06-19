Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...

'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Bahis&#039; soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere'de seçim tarihine yönelik yürütülen 'bahis' soruşturmasında Başbakan Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru gözaltına alındı.

İngiltere'de seçim tarihine ilişkin bahis oynayanlara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Başbakan Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Metropoliten polisi, Şans Oyunları Komisyonu'nun kendileriyle irtibata geçtiğini ve hükümet yetkililerinin korumalığını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddialarını araştırdıklarını bildirdiğini açıkladı.

ÖZEL DANIŞMANI DA BAHİS OYNAMIŞTI

Polis memurunun gözaltına alındığına ilişkin haber, Başbakan Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams'ın seçim tarihi üzerine bahis oynadığının ortaya çıkmasından bir hafta sonra geldi.

4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Williams'ın Başbakan Sunak seçim tarihini ilan etmesinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin tutarında bahse girdiği ortaya çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal ettiÇölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den itiraf gibi açıklama! "Hamas'ı ortadan kaldıramayız" - Dünya"Hamas'ı ortadan kaldıramayız"Kanada'dan Ortadoğu'yu karıştıracak İran hamlesi! Terör örgütü listesine dahil etti - DünyaKanada İran ordusunu terör örgütü ilan ettiÇölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre... - DünyaYüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti - DünyaABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor - DünyaGüney Kore acil durum ilan etti! Yeni bakanlık kuruluyorGazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi - Dünyaİsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi
Sonraki Haber Yükleniyor...