'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...

İngiltere'de seçim tarihine yönelik yürütülen 'bahis' soruşturmasında Başbakan Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru gözaltına alındı.

İngiltere'de seçim tarihine ilişkin bahis oynayanlara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Başbakan Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Metropoliten polisi, Şans Oyunları Komisyonu'nun kendileriyle irtibata geçtiğini ve hükümet yetkililerinin korumalığını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddialarını araştırdıklarını bildirdiğini açıkladı.

ÖZEL DANIŞMANI DA BAHİS OYNAMIŞTI

Polis memurunun gözaltına alındığına ilişkin haber, Başbakan Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams'ın seçim tarihi üzerine bahis oynadığının ortaya çıkmasından bir hafta sonra geldi.

4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Williams'ın Başbakan Sunak seçim tarihini ilan etmesinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin tutarında bahse girdiği ortaya çıkmıştı.