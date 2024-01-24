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    Bakan Fidan BMGK'da 'Tarihi sorumluluğumuz' dedi... Gazze için ateşkes ağrısında bulundu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'daki Gazze oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi, garantörlük çağrısını yineledi.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

    Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Bakan Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

    "NE BARIŞ NE TESLİMİYET GETİRİR"

    Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

    "NETANYAHU'NUN SİYASİ BEKASINI UZATTIĞI BİR ALAN"

    Uluslararası toplumun, Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını kaydeden Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." değerlendirmesini yaptı.

    GARANTÖRLÜK ÇAĞRISINI YİNELEDİ

    BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hakan FidanBmgk
    Haberler > Dünya > Bakan Fidan BMGK'da 'Tarihi sorumluluğumuz' dedi... Gazze için ateşkes ağrısında bulundu
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