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    Guterres'ten dünya gündemine oturan açıklama: Gazze halkı benzeri görülmemiş bir yıkıma maruz kalıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi, ateşkes çağrısını yineledi. Öte yandan Türk kullanıcıların X'te başlattığı etiket çalışması ile Gazze dünyanın 1 numaralı gündem maddesi oldu.

    Guterres&#039;ten dünya gündemine oturan açıklama: Gazze halkı benzeri görülmemiş bir yıkıma maruz kalıyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ablukasındaki Gazze'de masum siviller açlık ve susuzlukla boğuşurken Türk kullanıcıların başlattığı #GazaStarving etiket çalışması, saatler içinde 1 milyona ulaşarak dünya gündeminde ilk sıraya oturdu. Etiketin gündem olmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres'ten açıklama geldi.

    BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıda konuşan Guterres, dünyaya seslendi çok önemli mesajlar verdi.

    YARIM MİLYON İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

    Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.

    GAZZE'DE SALGIN RİSKİ BÜYÜYOR

    Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü için hastalıkların yayıldığını vurgulayan Guterres, "Gazzeliler sadece öldürülme, bombalarla yaralanma riskiyle karşı karşıya değil; ayrıca yüksek oranda bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine sahip" dedi.

    'İsrail'in iki devletli çözümü "açık ve tekrarlanan bir şekilde reddetmesi" kabul edilemez' diyen Guterres, "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.

    İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

    "Gazze'ye insani yardımlar çok yetersiz. 2,2 milyon insanın sadece yardımla hayatta kalacağını düşünmek 'fantezi' olur." diyen Guterres, "Tekrar acil insani ateşkes çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeGuterres
    Haberler > Dünya > Guterres'ten dünya gündemine oturan açıklama: Gazze halkı benzeri görülmemiş bir yıkıma maruz kalıyor
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