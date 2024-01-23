Gazze'de katledilen çocuk sayısı 11 bin! İsrail'in 108 gündür sürdürdüğü katliamın hasarı gözler önüne serildi

23 Ocak 2024 12:03 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 12:06

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla 11 bin çocuğu öldürdüğü açıklandı.

İSRAİL'İN KATLİAM VESİKASI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 108 gündür sürdürdüğü saldırılarında 11 bin çocuk ve 7 bin 500 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 25 bin 925 olduğu, 63 bin kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek ikamet edilmez durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık sektörünü hedef alan İsrail ihlallerine ilişkin ise 337 sağlık çalışanı ile 45 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 119 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla Hepatit A vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, 140 hükümet tesisi ile 99 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 295 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 161'ini tümüyle yıktığı 253 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı ve 122 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.